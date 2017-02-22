«Биотэк» уже проверяли американские юристы

Американские власти довольно прозрачно намекнули, что российский дистрибьютор «Биотэк» замешан в коррупционном скандале Teva. Интересно, что в 2013 г. комиссия по ценным бумагам США (SEC) уже проводила расследование в отношении израильской компании, тогда юристы из США проверяли и взаимоотношения с «Биотэком». На тот момент у них претензий к взаимоотношениям израильской компании и российского дистрибьютора не было.

Было дело

История началась в 2013 г. в Мексике, когда один бывших сотрудников сообщил в ФБР о том, что Tеva подкупала врачей. Тогда же Минюст США начал проводить расследование. Компании предложили нанять юридическую компанию и провести аудит не только внутренний, но партнеров. Проверкой занялась крупная американская юрфирма Willkie Farr & Gallagher LLP.

Аналогичную процедуру предложили пройти «Биотэку». «Нам прислали шесть вопросов, на которые аудиторы, работающие в американской компании, должны были ответить, – говорит первый вице-президент, руководитель направления по делам соблюдения этических и бизнес-норм ГК «Биотэк» Сергей Лапин. – Насколько я помню, никаких нарушений законодательства ни американского, ни российского найдено не было».

Тем не менее история имела свое продолжение. SEC не оставляет коррупционные истории просто так. В 1977 г. был введен Foreign Corrupt Practices Act, он позволяет привлечь к суду за коррупцию любую компанию, работающую в любой точке мира и имеющую связь с США. Правда, и до суда они редко доходят. Похоже, у американцев довольно философский взгляд на коррупцию: ее нельзя искоренить, но можно приструнить нарушителей, наложив на них штраф. Конечно, внутри страны есть и серьезное наказание за преступление. Но когда речь идет об иностранных компаниях, достаточно пригрозить их выдворить с рынка и заставить заплатить крупную денежную компенсацию, после этого они начинают вести себя осторожно.

Самая крупная «жертва» SEC за последние несколько лет – компания Siemens, в 2008 г. она выплатила 800 млн долл. США из-за претензий во взяточничестве, Россия кстати тоже фигурировала в деле. Ровно год назад Vimpelcom согласился заплатить 795 млн долл. за взятки в Узбекистане.

Непростой дистрибьютор

Можно предположить, что к России у американцев особое отношение. То ли не верят нам ни на грош, то ли играют роль не очень хорошие политические отношения. Вот и на этот раз коррупционный скандал без нашей страны не обошелся. В документе о деле Teva, опубликованном на официальном портале SEC, целая глава посвящена России. Напрямую имя основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля не называется, но все время говорится о некоем русском должностном лице. А также о русском дистрибьюторе, владелец которого передал компанию супруге, перейдя на государственную службу.

Правда, обвинение довольно странное. Основано оно на коммерческих отношениях между «Биотэком» и Teva. Из документа, опубликованного на сайте SEC, следует, что дистрибьютор получал от Teva нерыночные скидки – около 16%. Сотрудничество, как следует из американского документа, принесло «Биотэк» прибыль в 65 млн долл. США с октября 2010 г. по декабрь 2012 г. без учета расходов на упаковку и распространение.

Почему обычная коммерческая деятельность переведена в разряд коррупционного дохода, непонятно. Американцы поясняют, что российскую компанию основал государственный деятель. По-видимому, в этом и заключается вся вина «Биотэка». Интересно, в документе упоминается о том, что, перейдя на госслужбу, российский чиновник избавился от бизнеса, но это не имеет значения для SEC. Чиновники из США ссылаются на внутреннюю переписку израильской компании, где сотрудники обсуждают персону высокого российского госдеятеля, который, по их мнению, мог бы помочь в продвижении «Копаксона».

«Но я бы хотел напомнить, что не занимался делами дистрибьютора, с 2003 по 2013 год я работал в Совете Федерации, часто находился в командировках», – рассказал «ФВ» Борис Шпигель

Процентные отношения

Но самое главное то, что взаимоотношения «Биотэка» и Teva давным-давно рассмотрены под микроскопом в публичном пространстве. И вовсе не американской юридической фирмой, а российскими судами. В 2013 г. рамочное соглашение в одностороннем порядке было расторгнуто израильской компанией. «Биотэк» с этим не согласился и дошел до Верховного суда. Тогда и стало известно о размере бонуса для дистрибьютора – 16%. Именно этот процент от суммы несостоявшегося контракта и хотел взыскать дистрибьютор с производителя. И в итоге взыскал. При этом Верховный суд признал это законным доходом компании, вознаграждением за ее услуги, а вовсе не коррупционным доходом.

Надо полагать, американцам, сидящим за океаном, не досуг вникать в такие тонкости. Впрочем, и в России не верят в чистоту чиновников, имеющих собственный бизнес.Так, многие считают, что бизнес «Биотэка» вырос за счет Бориса Шпигеля, но один говорят о его таланте, а другие намекают, что помогали его государственные должности. Так ли это? В одном из ближайших номеров «ФВ» попробует с этим разобраться.