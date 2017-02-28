BIOCAD планирует вложить 20 млрд рублей в развитие производственных мощностей в Санкт-Петербурге

Компания BIOCAD начала реализацию сразу нескольких проектов по развитию производства в Санкт-Петербурге и в ближайшие 3-5 лет намерена инвестировать в развитие производственных мощностей 20 млрд руб. Об этом рассказал генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов на Международном инвестиционном форуме в городе Сочи.

Один из проектов – строительство и организация центра доклинических исследований, а также производства химических субстанции и готовых форм общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект в Пушкинском районе составит 3,1 миллиарда рублей собственных средств. Сроки реализации проекта 2017 -2027 годы, сроки строительства – 2 года, сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, на строительство научно-исследовательского комплекса в Стрельне планируется вложить 16,9 млрд рублей.