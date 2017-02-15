Besins Healthcare планирует открыть фармзавод в Ярославской области в 2019 г.

​Реализован очередной этап инвестпроекта по строительству в Ярославской области нового фармацевтического завода. Инвестором выступает международный фармацевтический холдинг Besins Healthcare.

13 февраля в правительстве региона был подписан договор купли-продажи земельного участка под строительство предприятия между АО «Корпорация развития Ярославской области» и ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус» – региональным офисом компании.

Холдинг Besins Healthcare стал шестым резидентом ярославского фармацевтического кластера. Общий объем инвестиций в его развитие уже превысил 27 млрд рублей.

Участок расположен в индустриальном парке «Новоселки». Строительство планируется начать в 2017 году, производство – в 2019-м. Объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Ярославской области и компанией Besins Healthcare было заключено 24 ноября 2016 года.