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Аудиторы выявили нерациональное назначение антибиотиков и глюкокортикостероидов в детских больницах Ростовской области

28.02.2017

В апреле 2016 года была проведена комплексная оценка оказания стационарной помощи детям в соответствии с инструментарием ВОЗ. Об этом говорилось 28 февраля в Ростове-на-Дону во время расширенной коллегии Минздрава Ростовской области и территориального ФОМС по итогам прошлого года.

В результате было установлено, что качество помощи, оказываемой детям, соответствовало среднему баллу 1,8 при максимальной оценке 3. Среди лидирующих дефектов: нерациональное назначение антибиотиков и глюкокортикостероидов, причинение необоснованной боли, неправильное лечение, необоснованность госпитализации, полипрагмазия. Среди менее распространенных – неадекватные инфузии и неправильный диагноз. По завершению аудита в конце года этот показатель улучшился и составил 2,4. 93df5ff7098f431ff6076e0129a89fdd.jpg

Также аудиторы изучали экономическую составляющую – снижение затрат на приобретение лекарственных средств, не входящих в клинические рекомендации. Благодаря высвобождению финансовых средств при рациональной, основанной на доказательной медицине закупке препаратов, удалось закупить необходимое оборудование, повысить заработную плату медицинскому персоналу.

Аудит технологий, используемых в педиатрии, введен с 2015 года в 18 территориях Ростовской области и проводится специалистами Областной детской клинической больницы при участии московского Научного центра здоровья детей в рамках пилотного проекта.

- Одной из серьезных проблем детского здравоохранения остается ранняя диагностика туберкулеза, - резюмировала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. –Показатель заболеваемости этим недугом среди детей и подростков в Ростовской области - выше среднероссийского (12,7 против 12,5 в 2015 году). С целью недопущения ухудшения эпидемической ситуации требуется 100% охват иммунодиагностикой. К сожалению, в 2016-м году закупка иммунобиологических препаратов в регионе была произведена в объеме 74% от потребности (85% от потребности – Туберкулина и 53% - Диаскинтеста). В ряде территорий – и вовсе на уровне 30%.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ростовская область
Фармвестник-ТВ
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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