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Аудиторы подтвердили: розничная наценка в аптеках «Волгофарм» постоянно снижается

04.04.2017

Контрольно-счетная палата Волгоградской области подвела итоги проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП ВО «Волгофарм» в 2014-2016 годах. Как показал аудит, наибольшая доля выручки предприятия приходится на розничную продажу фармацевтической продукции – 66,1% по итогам 9 месяцев 2016 года. При этом согласно отчету, на протяжении пяти лет средняя торговая наценка в государственной аптечной сети снижалась, хотя поводом для начала проверки послужили обвинения губернатора региона Андрея Бочарова в завышенных ценах на медикаменты в «Волгофарм».

На оптовые поставки приходится 31,4% выручки, на обслуживание программы ДЛО – 1,2%, на маркетинговые и прочие услуги – 1,4%. Заработок от неосновной деятельности увеличился на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Примечательно, что в структуре прочих доходов более чем в 56 раз выросли сборы по штрафным санкциям в отношении контрагентов.

- Это произошло в связи с вступлением с 1 января 2014 в силу 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», повышающего финансовую ответственность за невыполнение условий государственных контрактов, – говорит аудитор КСП ВО Наталья Ноздрюхина. – Размеры штрафов для поставщиков в зависимости от цены контракта установлены от 0,5 до 10% и размеры пени от 0,01 до 0,03 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а в отношении заказчиков – от 0,5 до 2,5% цены контрактов. Однако в 2015 и 2016 годах предоставлялись отсрочки уплаты пени, так что ее списание производилось не в полном объеме.

Признав деятельность предприятия эффективной, аудиторы предложили оптимизировать расходы на благотворительность, социальные нужды, добровольное личное медицинское страхование и негосударственное пенсионное обеспечение.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ГУП "Волгофарм"
Фармвестник-ТВ
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
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Current issue #11, 2017
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