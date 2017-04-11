Аттестованы 43 специалиста в качестве уполномоченных лиц производителей лекарств

Минздрав России утвердил очередной список специалистов, аттестованных в качестве уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского применения. Соответствующий ведомственный приказ №158 от 05.04.2017 г. подписала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В список включены 27 специалистов.

При аттестации специалистов оценивались теоретические знания и практические навыки, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей уполномоченного лица.

Аттестация включает в себя экспертную оценку отчета о профессиональной деятельности работника, тестовый контроль знаний и собеседование.

Аттестация уполномоченных лиц проводится один раз в пять лет аттестационной комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Ответственным за формирование Аттестационной комиссии является Департамент государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России.

При вводе лекарственных средств в гражданский оборот уполномоченное лицо производителя лекарственных средств осуществляет подтверждение соответствия лекарственных средств требованиям, установленным при их государственной регистрации, и гарантирует, что лекарственные средства произведены в соответствии с правилами производства и контроля качества лекарственных средств.

Приказы «Об аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского применения»:



Приказ Минздрава России №87 от 28.02.2014

Приказ Минздрава России №134 от 26.03.2014

Приказ Минздрава России №259 от 04.06.2014

Приказ Минздрава России №284 от 17.06.2014

Приказ Минздрава России №369 от 15.07.2014

Приказ Минздрава России №399 от 25.07.2014

Приказ Минздрава России №555 от 24.09.2014

Приказ Минздрава России №697 от 31.10.2014

Приказ Минздрава России №829 от 12.12.2014

Приказ Минздрава России №952 от 29.12.2014

Приказ Минздрава России №95 от 11.03.2015

Приказ Минздрава России №257 от 21.05.2015

Приказ Минздрава России №437 от 13.07.2015

Приказ Минздрава России №512 от 31.07.2015

Приказ Минздрава России №821 от 18.11.2015

Приказ Минздрава России №85 от 10.02.2016

Приказ Минздрава России №288 от 11.05.2016

Приказ Минздрава России №648 от 05.09.2016 г.

Приказ Минздрава России №58 от 16.02.2016 г.

Приказ Минздрава России №158 от 05.04.2017 г.