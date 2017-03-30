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Ассоциация «Росмедпром» и холдинг «Швабе» подписали соглашение о сотрудничестве

30.03.2017

29 марта в рамках научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития отечественной медицинской промышленности» ассоциация «Росмедпром» и холдинг «Швабе» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент отраслевого объединения Юрий Калинин и заместитель генерального директора холдинга Иван Ожгихин.

Стороны намерены реализовывать совместные научно-технические программы и проекты по приоритетным направлениям в области медицины, в том числе по оснащению медицинских центров и учреждений отечественным оборудованием, а также проводить семинары, конференции, выставки по совместным исследованиям.

Юрий Калинин подчеркнул, что сотрудничество направлено на повышение конкурентоспособности отечественных разработок на рынке современных медицинских технологий, продвижение российских разработок на внутренний и международный рынки, создание телемедицины в России.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Оптико-электронный холдинг «Швабе»
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