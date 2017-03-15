Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» исполнилось 16 лет

В настоящий момент в составе ААУ «СоюзФарма» около 4300 аптечных организаций, представляющих 43 субъекта РФ. За 16 лет численность участников Ассоциации выросла в 23 раза.

Ассоциация была создана в 2001 году по инициативе аптек Москвы и Московской области, чтобы представлять интересы аптек, выражать консолидированное профессиональное мнение о месте и роли аптечного дела в системе здравоохранения. Кроме того, со дня своего основания ассоциация ведет работу по повышению квалификации руководителей и специалистов аптек.

В 2014 году ААУ «СоюзФарма» стала соучредителем союза «Национальная фармацевтическая палата», в рамках которого ведет активную работу. В частности, члены ассоциации были участниками, а в ряде регионов и председателями аккредитационных комиссий Минздрава России по проведению в 2016 году первичной аккредитации выпускников вузов по специальности «фармация». В настоящее время ассоциация готовит предложения по реформированию послевузовского образования фармспециалистов в рамках системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Еще один большой проект ААУ «СоюзФарма» - программа «ФАРМОПЕКА», которая стартовала в 2015 году.

«Составной частью программы является фарминспекторат. Апробировав методику контрольных мероприятий на московском регионе, мы начали развивать инспекторат в регионах. Это основательная подготовка к предстоящему преобразованию некоммерческой организации в саморегулируемую. Решение было поддержано подавляющим большинством юридических лиц, входящих в ассоциацию», - объяснил исполнительный директор Дмитрий Целоусов.

На фото: Д. Целоусов