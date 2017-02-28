АСНА выходит на аптечный рынок Белоруссии

За 2017 год ассоциация независимых аптек АСНА планирует интегрировать в свою систему порядка 300 аптек Белоруссии.

Как стало известно «ФВ», во втором квартале 2017 года в Минске открывается представительство аптечной сети АСНА. Работать оно будет со всеми сервисами АСНА: системами управления ассортиментом, данными, аналитикой и т.д Как пояснил «ФВ» управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев, аптечный бизнес Белоруссии сам вышел с предложением о развитии в республике сети АСНА.

«Будет все как в России: мы перенесем и полностью воспроизведем готовую модель управления, портал, объединим маркетинговые договора с производителями. Наполним систему и начнем ее развивать», – пояснил Александр Кондратьев.

Цель АСНА - до конца года интегрировать в систему 300 аптек. Вся емкость аптечного рынка Белоруссии составляет порядка 3 тысяч аптек.

По словам Александра Кондратьева, сотрудниками представительства станут местные специалисты.

Дальнейшие планы АСНА - выход на рынок Казахстана.

На фото: Александр Кондратьев.