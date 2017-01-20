 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
Current issue #1, 2017
2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
91

Аркадий Дворкович поручил правительству доработать трехступенчатую конструкцию госзакупок

20.01.2017
Фото: Олег Кирюшкин

В конце декабря 2016 г. заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович направил письма в Минпромторг, Минэкономразвития, Минздраву, ФАС и Открытому правительству с поручением доработать изменения в постановление правительства №1289 от 30.11.2015 г. «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств ЛП, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших ЛП, для целей осуществления закупок» (копия есть в распоряжении «ФВ»). Речь идет о трехступенчатой конструкции преференций при госзакупке лекарств. А. Дворкович рекомендовал привлечь к работе Экспертный совет при Правительстве РФ.

В письме указывается, что в новой версии необходимо предусмотреть ограничение стоимости российских лекарственных препаратов в сопоставлении с зарубежными аналогами, в том числе за счет допуска к конкурсным процедурам максимально широкого круга участников. А уже в финале произвести отбор победителя с учетом отдельных преференций российским производителям, использующим российские субстанции.

Постановление о преференциях, по мнению Аркадия Дворковича, не должно создавать условия для монопольного установления цен, а также ценовых сговоров. Кроме того, надо установить переходный период, учитывающий сроки реализации новых инвестиционных проектов по производству фармацевтических субстанций, в том числе специальных инвестиционных контрактов.

Наконец, вице-премьер поручил еще раз изучить вопрос целесообразности обязательной регистрации фармацевтических субстанций.

По мнению генерального директора компании «Фарм-центр», управляющей организации компании «Синтез» Андрея Загорского, трехступенчатая конструкция важна для отрасли.

«Сегодня сложилась ситуация, когда производить препараты рыночной стоимостью дешевле 250 рублей производителям просто неинтересно - экономически невыгодно. Если отечественная продукция будет в приоритете, будет обеспечен спрос, то капитальные инвестиции в развитие производства субстанции в России представляются целесообразными. Это позволит сохранить низкий ценовой сегмент. Уверенность в
том, что усилия по запуску субстанций будут поддержаны со стороны правительства , для начала позволит локализовать в стране некоторые ступени производства фармсубстанций. Если этот инструмент будет действовать два года, отрасль сможет стабильно развиваться дальше», – сказал он.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
19.01.2017 Минздрав просит прекратить разработку документа о продаже лекарств в торговых сетях
19.01.2017 ФАС просит фармкомпании, чьи права нарушил Минздрав, уведомлять об этом антимонопольный орган
19.01.2017 Депутаты предлагают разрешить медицинским организациям закупать лекарства у единственного поставщика
17.01.2017 Глава Северной Осетии распорядился «жестко проверить» учреждения здравоохранения
16.01.2017 Таможенники предотвратили незаконный ввоз в Россию более 50 кг лекарств
Метки
госзакупки
лекарственные препараты
преференции
фармсубстанции
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
Current issue #1, 2017
2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения