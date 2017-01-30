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Аркадий Дворкович: предварительные итоги эксперимента по маркировке лекарств будут подведены 1 декабря 2017 г.

30.01.2017
Фото: government.ru

Ключевые производители лекарственных средств, в том числе жизненно важных, заявили о готовности участвовать в эксперименте по маркировке контрольными (идентификационными) знаками лекарственных препаратов. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович 30 января на заседании на совещании с вице-премьерами.

По его словам, готовность подтвердили основные дистрибьюторские сети и ряд крупнейших регионов, включая Москву. В Москве работа начнется с Зеленограда.

Муниципальные аптеки городские власти будут обеспечивать считывателями, а частные аптеки, когда наступит «период обязательности», должны будут закупить оборудование за свой счет.

«Плюсы прежде всего в том, что будет обеспечена защита от контрафактного оборота, оборота фальсифицированных изделий, а значит, производитель выиграет. И за счет этого выигрыша они получат возможность убрать из своей цены дополнительную наценку, которая сегодня устанавливается, чтобы застраховаться от риска оборота контрафактной продукции, а значит, в конечном счете себестоимость и прибыль соответствующих организаций не должны пострадать. Но все это будет апробировано в течение года в период проведения эксперимента. Предварительные итоги будут подведены 1 декабря текущего года», – заявил А. Дворкович.

По его словам, информационная система будет готова к июню, соответственно все основные действия будут осуществляться во второй половине года.

«До этого времени мы скоординируем действия всех участников оборота с тем, чтобы все знали, как функционирует система, какие последствия обнаружения фальсифицированной продукции. Будет осуществлено информирование граждан, а также пациентов лечебных учреждений относительно того, как это все работает. Таким образом, надеемся на серьезный, социальный в том числе эффект», – отметил вице-премьер.

Руководить проектом будет проектный офис, в который входят представители Минздрава и Минпромторга. Непосредственными исполнителями работ являются Росздравнадзор и Федеральная налоговая служба – в части информационной системы.

«Участниками будут в конечном счете все медицинские учреждения, все торговые организации, а также производители лекарственных средств и дистрибьюторы. 100% выпускаемых лекарств – это около 6 млрд упаковок. Принципиальным является то, что отслеживание при обороте лекарственных средств будет осуществляться независимо от характера упаковки. То есть, например, не придется распаковывать целые крупные партии для проверки каждого конкретного лекарственного препарата. Контроль будет осуществляться в крупных упаковках при проходе через производственную линию, при поставках на оптовые склады, в медицинские учреждения и торговые сети», – заявил А. Дворкович.

По его словам, речь идет примерно о 350 тыс. участников оборота. Это около тысячи производителей (примерно половина – отечественных, половина – зарубежных), около 100 тыс. медицинских учреждений и около 250 тыс. других организаций.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
лекарственные препараты
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24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
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