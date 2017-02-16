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АРФП создает рабочую группу для подготовки предложений по доработке проекта о введении трехступенчатой системы преференций

16.02.2017

В связи с тем, что 15 февраля на совещании в Правительстве РФ вице-премьер Аркадий Дворкович поручил дополнительно проработать вопрос введения трехступенчатой системы преференций для фармкомпаний в зависимости от глубины локализации, Ассоциация российских производителей объявляет о создании рабочей группы по подготовке предложений по доработке проекта постановления.

Ранее АРФП и другие профессиональные отраслевые объединения уже направляли вице-премьеру письмо с консолидированной позицией о необходимости совершенствования трехступенчатой системы преференций. По мнению ассоциаций, предоставление приоритетного статуса узкой группе производителей фармацевтической субстанции в формате, изложенном в проекте изменений в постановление правительства №1289, предложенном Минпромторгом, создает дискриминационные условия для подавляющего большинства российских производителей готовой лекарственной формы, которые в том числе стремятся к поддержанию экономической целесообразности цен на лекарственные препараты.

Как сообщил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, первое заседание рабочей группы состоится 1 марта 2017 года.

АРФП выражает готовность обсудить предложения по созданию дифференцированных условий участия в госторгах с соблюдением интересов всех локализованных компаний и сохранением их текущих преференций.

О месте и времени проведения заседания рабочей группы будет объявлено 27 февраля 2017 года.

Желающие принять участие в заседании рабочей группы могут направить данные в Ассоциацию российских фармацевтических производителей: тел.: + 7 (495) 231 42 53,

e-mail: arfp@arfp.ru, http://www.arfp.ru/

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
АРФП
госзакупки
преференции
Персоны
Дмитриев Виктор Александрович
Генеральный директор АРФП, член Совета по развитию фармацевтической и медицинской промышленности при Правительстве Российской Федерации
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
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