АРФП и AIPM подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве

Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) и Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM) сегодня в рамках работы конференции «Фармацевтический бизнес в России» подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев и исполнительный директор AIPM Владимир Шипков.

«Стороны намерены содействовать формированию надлежащего нормативного правового регулирования и развития фармацевтической промышленности, а также повышению доступности лекарственных средств для населения», – указано в соглашении.

Участники соглашения обязуются воздерживаться от действий и заявлений, которые могут нанести какой-либо ущерб одной из сторон.