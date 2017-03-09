Арбитражный суд оштрафовал московскую аптеку на 1 млн рублей за реализацию фальсификата

В Управление Роспотребнадзора по г. Москве 28 декабря 2016 года поступила информация о реализации фальсифицированной пищевой продукции (БАД к пище «Фужуньбао супер») в аптечном пункте ООО «Донник» по адресу г. Москва, Воронцовская улица, дом 25, строение 1.

Должностные лица Роспотребнадзора возбудили в отношении ООО «Донник» дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ и провели административное расследование, в ходе которого установлен факт осуществления оборота фальсифицированных БАД к пище, а именно: в БАД «Фужуньбао супер» (изготовитель: Шанчуская компания с ограниченной ответственностью по производству пищевых добавок «Фужуйши», КНР), обнаружен тадалафил 10,4±1,5 мг на капсулу (в норме не допускается), сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора.

Образцы БАД были отобраны с витрины торгового зала аптечного пункта и предназначались для реализации потребителю. Тадалафил является фармсубстанцией, используемой в производстве лекарственных средств, предназначенных для лечения эректильной дисфункции. Данные фармпрепараты рекомендуется применять по назначению врача после сбора полного анамнеза и проведения тщательного урологического и общеклинического обследования, особенно у больных с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для исключения взаимодействия с другими принимаемыми пациентом фармацевтическими препаратами (в частности органическими нитратами).

Управление Роспотребнадзора по г. Москве обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении ООО «Донник» к административной ответственности по ч.1 ст. 6.33 КоАП РФ.

Арбитражный суд в конце февраля признал общество виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.33 КоАП РФ, и назначил административный штраф в размере 1 млн рублей.