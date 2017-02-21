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Арбитражный суд Нижегородской области признал схему закупки лекарств для льготников недействительной

21.02.2017

Арбитражный суд Нижегородской области впервые в практике признал закупку услуг по обеспечению лекарственными препаратами граждан Нижегородской области и контракт №43 от 22.11.2016, заключенный между Министерством здравоохранения Нижегородской области и ООО «Поволжье-Фарм», недействительными, сообщает пресс-служба областного УФАС.
В декабре 2016 г., рассмотрев жалобу ЗАО Фирма ЦВ «Протек», Нижегородское УФАС России признало ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» и Министерство здравоохранения Нижегородской области нарушившими требования законодательства о контрактной системе.
Инспекция УФАС по Нижегородской области по контролю в сфере закупок 19.12.2016 выдала соответствующе предписание, которое, однако исполнено не было. В нарушение частей 22 и 23 статьи 99 Закона о контрактной системе региональный Минздрав заключил контракт с единственным участником закупки - ООО «Поволжье-Фарм». Сумма контракта составила 112 037 115,98 руб.
В рамках дела №А43-35197/2016 14.12.2016 суд принял обеспечительные меры в виде запрета Минздраву Нижегородской области и ООО «Поволжье-Фарм» исполнять обязательства по контракту. Но в нарушение судебного запрета контракт №43 от 22.11.2016 исполнен сторонами в полном объеме.
Данное обстоятельство не стало препятствием для принятие решения о недействительности закупки.
Арбитражный суд Нижегородской области поддержал позицию УФАС: схема закупки, в которой наряду с услугами по обеспечению лекарственными средствами непосредственно включена поставка лекарственных средств, нарушает Закон о контрактной системе.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
УФАС
Нижегородская область
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