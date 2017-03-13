Арбитраж оставил без движения заявление ООО «Сиэс медика Северо-Запад» о банкротстве ООО «Аптеки А5 Санкт-Петербург»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга оставил без движения заявление ООО «СиЭс Медика Северо-Запад» о признании ООО «Аптеки А5 Санкт-Петербург» банкротом. Заявителю предложено в срок до 10 апреля 2017 г. устранить обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. В частности, в просительной части заявления не указан размер требований для включения в реестр требований кредиторов должника.

Как писал dp.ru, долг перед ООО «Сиэс медика Северо-Запад» у «Аптеки А5 Санкт-Петербург» образовался еще в 2014 году. Дистрибьютор тогда заключил с аптечной сетью контракт на поставку медтехники на сумму свыше 1 млн рублей. Товар «Сиэс медика» отгрузила, но оплату так и не получила. Прошлым летом поставщик подал на аптечную сеть иск в суд и выиграл дело. Причем с учетом пеней и расходов на судебные издержки сумма долга выросла почти до 1,7 млн рублей. Однако «А5» денег поставщику так и не заплатила. Поэтому дистрибьютор потребовал суд признать должника банкротом.