Аптеки Перми перестали продавать антибиотики без рецепта

В аптеках Перми и Пермского края приостановили продажу антибиотиков без рецепта. Как сообщило Министерство здравоохранения Пермского края, с 1 января текущего года 70% всех лекарств аптеки обязаны продавать только по рецептам. Аптечные сети столкнулись с регулярными инспекциями и контрольными закупками Росздравнадзора, который с 1 января взял отпуск лекарств под особый контроль.

«Все государственные учреждения здравоохранения Пермского края на сегодняшний день имеют необходимый запас различных форм рецептурных бланков и готовы к назначению и выписыванию лекарственных препаратов в соответствии с действующим законодательством», – сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

При этом в настоящее время нет официального списка всех препаратов, которые должны отпускаться строго по рецепту, в связи с чем провизоры должны ориентироваться в первую очередь на инструкции к лекарствам, где есть указания на продажу по рецепту или без него. В результату в «опалу» попали антибиотики, противовирусные препараты, современные транквилизаторы и антидепрессанты.

По мнению экспертов, к практике Пермского края могут перейти и аптечные сети других регионов.

«Усиление контроля со стороны Росздравнадзора заставит многих аптекарей перестраховываться, в этой связи им проще будет отказаться от безрецептурной продажи антибиотиков», — отмечает доктор фармацевтических наук Мария Орлова.