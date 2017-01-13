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Аптеки Перми перестали продавать антибиотики без рецепта

13.01.2017

В аптеках Перми и Пермского края приостановили продажу антибиотиков без рецепта. Как сообщило Министерство здравоохранения Пермского края, с 1 января текущего года 70% всех лекарств аптеки обязаны продавать только по рецептам. Аптечные сети столкнулись с регулярными инспекциями и контрольными закупками Росздравнадзора, который с 1 января взял отпуск лекарств под особый контроль.

«Все государственные учреждения здравоохранения Пермского края на сегодняшний день имеют необходимый запас различных форм рецептурных бланков и готовы к назначению и выписыванию лекарственных препаратов в соответствии с действующим законодательством», – сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

При этом в настоящее время нет официального списка всех препаратов, которые должны отпускаться строго по рецепту, в связи с чем провизоры должны ориентироваться в первую очередь на инструкции к лекарствам, где есть указания на продажу по рецепту или без него. В результату в «опалу» попали антибиотики, противовирусные препараты, современные транквилизаторы и антидепрессанты.

По мнению экспертов, к практике Пермского края могут перейти и аптечные сети других регионов.

«Усиление контроля со стороны Росздравнадзора заставит многих аптекарей перестраховываться, в этой связи им проще будет отказаться от безрецептурной продажи антибиотиков», — отмечает доктор фармацевтических наук Мария Орлова.

Автор: Николай Кочелягин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Пермский край
рецептурный отпуск
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28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
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