Аптеки Москвы отчитаются о количестве спиртосодержащих БАДов

Управление Роспотребнадзора по Москве попросило столичные аптеки отчитаться о количестве спиртосодержащих биологически активных добавок, которые находятся у них на реализации. По данным агентства ТАСС, соответствующее письмо направлено руководителям аптечных сетей.

«Управление Роспотребнадзора по Москве просит вас в срок до 22 декабря 2016 года предоставить информацию о количестве и наименованиях спиртосодержащих БАДов к пище, находящихся на реализации», - говорится в письме.

Однако столичное Управление Роспотребнадзора заявило, что не собирается изымать из продажи настойки и спиртосодержащие БАДы. Ведомство утверждает, что проверка московских аптек никак не связана с массовым отравлением «Боярышником» в Иркутске.

«Запрос, направленный в аптеки Москвы о количестве спиртосодержащих БАДов, не связан с ситуацией в Иркутске. Роспотребнадзор постоянно мониторит ситуацию, чтобы понимать, какие БАДы, в том числе спиртосодержащие, находятся в реализации», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, 21 декабря президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также усилить наказание за их нарушение и изменить акцизы на алкоголь для снижения спроса на суррогаты.

Это заявление стало реакцией на трагедию в Иркутской области, где от отравления парфюмерным концентратом «Боярышник» с 17 по 21 декабря погибли свыше 70 и пострадали более 100 человек.