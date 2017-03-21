Apteka.ru вошла в ТОП-15 крупнейших интернет-магазинов России в 2016 году

Аудитория сервиса по поиску медикаментов Apteka.ru в 2016 году составила порядка 4 млн человек.

Российская Ассоциация компаний интернет-торговли опубликовала рейтинг крупнейших сайтов, с помощью которых пользователи из России заказывали товары в интернете в 2016 году. Сайт Apteka.ru занял 12 место, опередив Alibaba.com, Sportmaster.ru и Labirint.ru. В ТОП-20 Apteka.ru оказался единственным фармацевтическим сайтом.

Сервис Apteka.ru не осуществляет интернет-торговли, пользователь сервиса формирует на сайте заказ* на лекарства или товары для красоты и здоровья, которые потом выкупает в аптеке-партнере сервиса.

Apteka.ru

Сервис Apteka.ru создан компанией «Катрен» в 2012 году. Ежегодно количество заявок, сформированных пользователями с помощью сервиса, увеличивается в несколько раз. По итогам 2015 года сервис Apteka.ru занимает 10 место по количеству заказов среди российских интернет-ресурсов и 33 место по товарообороту в российском рейтинге E-Commerce Index TOP-100.

В 2016 году Apteka.ru стала обладателем сразу двух наград Международной фармацевтической премии «Зеленый крест» - в номинациях «Социальный проект года» и «Аптечный бренд года».

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*Под «заказом» на сайте www.apteka.ru и (или) в настоящем пресс-релизе понимается формирование пользователем указанного сайта заявки в адрес АО НПК «Катрен» от аптечной организации на поставку выбранного товара в соответствии с заключенным между последними договором поставки.

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