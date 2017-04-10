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Apteka.ru вошел в ТОП-30 крупнейших российских сайтов по объему продаж по итогам 2016 года

10.04.2017

Аналитическое агентство Data Insight опубликовало рейтинг E-Commerce Index TOP-100 2016. В рейтинг включены сто крупнейших российских интернет-ресурсов по объему продаж.

Apteka.ru занял 23 место в общем рейтинге, это на 10 позиций выше, чем в прошлом году. Apteka.ru – единственный онлайн-ресурс в сфере красоты и здоровья, чьи объемы продаж в прошлом году увеличились более чем в 2 раза. Более того, в 2016 году ресурс показал почти двукратное увеличение количества заказов1 – по количеству заказов Apteka.ru занимает 7 строчку рейтинга. Средний чек Apteka.ru в 2016 году увеличился на 4%.

Ежегодно аналитическое агентство Data Insight публикует сводный рейтинг российских интернет-магазинов. В основе исследования лежит комплексная методика построения рейтинга и сбора данных, включающая в том числе поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. Используются мониторинг числа заказов, данные, предоставляемые исследуемыми площадками, открытые данные, мониторится посещаемость сайта. Оценки, полученные на основе различных источников и методик, сопоставляются между собой для исключения недостоверных данных.

1 Под «заказом» на сайте www.apteka.ru понимается формирование пользователем сайта заявки на товар от аптечной организации в адрес АО НПК «Катрен» с последующей покупкой товара в аптечной организации в соответствии с заключенным между последними договором поставки. Товар и аптечная организация выбираются пользователем самостоятельно из представленных на сайте.

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Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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