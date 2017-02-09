Аптечный пункт в Москве закрыт на 90 суток за отпуск рецептурных препаратов без рецепта

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве выявили в одной из столичных аптек нарушения законодательства РФ.

В ходе проведения проверки в аптечном пункте, расположенном на Люблинской улице, полицейские обнаружили, что там продаются рецептурные препараты без предъявления рецепта.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

«По представленным материалам одним из столичных судов вынесено решение о наложении административного приостановления деятельности на срок до 90 суток», – сообщили в пресс-службе УНК ГУ МВД России по г. Москве.