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Аптечный бизнес удивлeн требованием установки оборудования на расстоянии 50 см от стены

15.02.2017

В ходе аптечного саммита генеральные директора крупнейших аптечных сетей обсудили требование об установке оборудования на расстоянии полметра от стены, прописанное в правилах надлежащей аптечной практики, принятых приказом Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г.
По мнению большинства, эта норма абсурдна.
«Шкафы должны стоять на полметра от стены, вероятно, чтобы больше аренду платить. Только непонятно, к чему шкаф крепить, чтобы он не упал на фармацевта или покупателя», – возмутился генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Он уверен, что эта норма попала в правила из-за слабой вовлечeнности фармбизнеса в подготовку нормативных актов. «Вовлечeнность фармсообщества в написание законов крайне слабая, несмотря на то, что есть ассоциации», - добавил он. На что директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина метко заметила: «Правила надлежащей аптечной практики разрабатывались с 2012 года, когда «Ригла» ещe входила в Аптечную гильдию. Эти правила мы неоднократно рассылали нашим участникам, и замечаний от «Риглы» не было». Она также объяснила, что это требование введено для обеспечения надлежащих условий хранения.

«То есть, если на стене нет батареи, она не замерзает зимой и руководитель может это доказать, проведя температурное квотирование два раза в год, то контролирующие органы, а мы с ними уже вопрос обсуждали, эти 50 см требовать не будут», – пояснила Елена Неволина.
Однако с такими доводами согласны не все. По мнению генерального директора «Нео-Фарм» Евгения Нифантьева, если Росздравнадзор может лояльно отнестись к соблюдению этого требования, то другие контролирующие органы могут требовать жесткого соблюдения правил.

«Я понимаю проверяющих Росздравнадзора, они разумные люди, тем более в правилах разночтение : указано - оборудование, но не написано шкаф это или стеллаж, что под этим подразумевается, сложно понять. Работники прокуратуры точно будут требовать и никто из них ходить с градусником и вымерять температуру не будет», – уверен Евгений Нифантьев.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
надлежащая аптечная практика
Персоны
Неволина Елена Викторовна
Исполнительный директор НП "Аптечная гильдия"
Нифантьев Евгений
Владелец и генеральный директор аптечной сети «Нео-Фарм»
Филиппов Александр Павлович
Генеральный директор ООО «Ригла»
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
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