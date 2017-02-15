Аптечный бизнес удивлeн требованием установки оборудования на расстоянии 50 см от стены

В ходе аптечного саммита генеральные директора крупнейших аптечных сетей обсудили требование об установке оборудования на расстоянии полметра от стены, прописанное в правилах надлежащей аптечной практики, принятых приказом Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г.

По мнению большинства, эта норма абсурдна.

«Шкафы должны стоять на полметра от стены, вероятно, чтобы больше аренду платить. Только непонятно, к чему шкаф крепить, чтобы он не упал на фармацевта или покупателя», – возмутился генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Он уверен, что эта норма попала в правила из-за слабой вовлечeнности фармбизнеса в подготовку нормативных актов. «Вовлечeнность фармсообщества в написание законов крайне слабая, несмотря на то, что есть ассоциации», - добавил он. На что директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина метко заметила: «Правила надлежащей аптечной практики разрабатывались с 2012 года, когда «Ригла» ещe входила в Аптечную гильдию. Эти правила мы неоднократно рассылали нашим участникам, и замечаний от «Риглы» не было». Она также объяснила, что это требование введено для обеспечения надлежащих условий хранения.

«То есть, если на стене нет батареи, она не замерзает зимой и руководитель может это доказать, проведя температурное квотирование два раза в год, то контролирующие органы, а мы с ними уже вопрос обсуждали, эти 50 см требовать не будут», – пояснила Елена Неволина.

Однако с такими доводами согласны не все. По мнению генерального директора «Нео-Фарм» Евгения Нифантьева, если Росздравнадзор может лояльно отнестись к соблюдению этого требования, то другие контролирующие органы могут требовать жесткого соблюдения правил.

«Я понимаю проверяющих Росздравнадзора, они разумные люди, тем более в правилах разночтение : указано - оборудование, но не написано шкаф это или стеллаж, что под этим подразумевается, сложно понять. Работники прокуратуры точно будут требовать и никто из них ходить с градусником и вымерять температуру не будет», – уверен Евгений Нифантьев.