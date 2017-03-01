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Аптечная сеть «36,6» почти готова к дистанционной торговле

01.03.2017

1 марта ПАО «Аптечная сеть 36,6» и OZON.ru запустили совместный проект продажи лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в России. Об этом говорится в совместном сообщении компаний. Забронировать лекарства можно на обеих интернет-площадках, однако оплата и выдача производится в аптеках группы «36,6».

«Помимо дополнительного канала продаж, партнерство с OZON.ru дает нам новые компетенции и делает нас готовыми к любым изменениям в законодательстве, регулирующем дистанционную торговлю лекарственными средствами в России», – отметил председатель совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Иван Саганелидзе.

В случае, если будут полностью сняты законодательные ограничения при дистанционной торговле лекарствами в России, курьерская доставка будет осуществляться компанией OZON.ru.

Однако пока в разработанном Минздравом проекте постановления правительства о порядке розничной торговли ‎лекарственными препаратами дистанционным способом говорится, что доставку должны осуществлять фармацевтические работники. Как пояснили «ФВ» в «36,6», если документ будет принят все-таки в таком виде, то вместе с партнерами они будут искать оптимальное решение.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ПАО "Аптечная сеть 36.6"
интернет-аптеки
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