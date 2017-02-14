«Аптечная сеть 36,6» осталась должна «Протеку» 350 млн руб.

Аптечная сеть существенно сократила долг перед дистрибьютором с конца 2015 г. Об этом на конференции «Фармацевтический бизнес в России» заявил генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

«В ноябре 2015 г. долг группы «36,6» перед нами составлял более 2 млрд руб. На сегодняшний день он снизился до 350 млн руб. Не могу сказать, что нам легко возвращать долги. Мы много судимся в арбитражных судах», - сказал Дмитрий Погребинский.

Он добавил, что в ушедшем 2016 г. четко проявился кризис доверия между аптечными сетями и поставщиками.

Как сообщал «ФВ», в прошлом году «Протеку» приходилось прибегать к аресту имущества должника с помощью судебных приставов. 29 августа сотрудники УФССП России по Москве описали и арестовали имущество аптеки «Горздрав», расположенной на улице Снежной, 16, к. 2. На следующий день должник – АО «Торговая сеть «Аптечка» – сеть «А5» – погасила долг в размере 59,97 млн руб. Однако для снятия ареста с имущества понадобилось некоторое время.