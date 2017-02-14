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«Аптечная сеть 36,6» осталась должна «Протеку» 350 млн руб.

14.02.2017

Аптечная сеть существенно сократила долг перед дистрибьютором с конца 2015 г. Об этом на конференции «Фармацевтический бизнес в России» заявил генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

«В ноябре 2015 г. долг группы «36,6» перед нами составлял более 2 млрд руб. На сегодняшний день он снизился до 350 млн руб. Не могу сказать, что нам легко возвращать долги. Мы много судимся в арбитражных судах», - сказал Дмитрий Погребинский.

Он добавил, что в ушедшем 2016 г. четко проявился кризис доверия между аптечными сетями и поставщиками.

Как сообщал «ФВ», в прошлом году «Протеку» приходилось прибегать к аресту имущества должника с помощью судебных приставов. 29 августа сотрудники УФССП России по Москве описали и арестовали имущество аптеки «Горздрав», расположенной на улице Снежной, 16, к. 2. На следующий день должник – АО «Торговая сеть «Аптечка» – сеть «А5» – погасила долг в размере 59,97 млн руб. Однако для снятия ареста с имущества понадобилось некоторое время.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ПАО "Аптечная сеть 36.6"
ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК»
Персоны
Погребинский Дмитрий Борисович
Генеральный директор ЗАО ЦВ «ПРОТЕК»
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
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