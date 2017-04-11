АО «Фармасинтез» и корейская компания Донг-А подписали меморандум о стратегическом партнерстве

10 апреля 2017 года в Москве был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в различных направлениях между корейской компанией Донг-А и АО «Фармасинтез».

Донг-А является холдинговой компанией группы компаний, занимающейся производством и маркетингом лекарственных препаратов, включая производство активных фармацевтических субстанций, рецептурных препаратов, биоаналогов, безрецептурных препаратов и потребительских товаров.

На основании подписанного меморандума компания Донг-А намерена локализовать новейшие разработки на заводах группы компаний «Фармасинтез». Обе компании рассматривают создание совместного предприятия для производства импортозамещающих лекарственных препаратов на территории РФ.