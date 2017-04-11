 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
40

АО «Фармасинтез» и корейская компания Донг-А подписали меморандум о стратегическом партнерстве

11.04.2017

10 апреля 2017 года в Москве был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в различных направлениях между корейской компанией Донг-А и АО «Фармасинтез».

Донг-А является холдинговой компанией группы компаний, занимающейся производством и маркетингом лекарственных препаратов, включая производство активных фармацевтических субстанций, рецептурных препаратов, биоаналогов, безрецептурных препаратов и потребительских товаров.

На основании подписанного меморандума компания Донг-А намерена локализовать новейшие разработки на заводах группы компаний «Фармасинтез». Обе компании рассматривают создание совместного предприятия для производства импортозамещающих лекарственных препаратов на территории РФ.

Материалы по теме
04.04.2017 Компания «Фармасинтез» приняла участие в круглом столе на тему «Производство субстанций в России»
03.04.2017 Встреча со студентами химического факультета ИГУ
27.03.2017 О перспективах реализации инвестиционных проектов АО «Фармасинтез» в Иркутской области
22.03.2017 Фармасинтез вошел в ТОП-10 по госпитальным закупкам в России
09.03.2017 Губернатор Сергей Левченко посетил промышленные предприятия Братска
Метки
ОАО «Фармасинтез»
Компании
Фармасинтез Предприятие основано в 1997 году в г. Иркутске. Является сегодня крупнейшим в России производителем противотуберкулезных препаратов.
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
11.04 — 13.04 13-й Международный форум "MedSoft-2017"
10.04 — 13.04 XXIV Российский Национальный Конгресс «Человек и лекарство»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения