Анонс: заседание РАФМ по теме: «Парадоксы аптечного маркетинга: платим или инвестируем?»

2 марта 2017 года состоится заседание РАФМ по теме: «Парадоксы аптечного маркетинга: платим или инвестируем?».
13.30 - 14.00 сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно).
14.00 - 16.30 «круглый стол».
Программа:
1. «Факторы успеха при работе производителей с сетями: результаты исследования QuintilesIMS» – Алексей Савин, руководитель консалтинга Россия и СНГ компании IMS.
2. «Продвижение препаратов производителями в сетевой и несетевой рознице» – Олег Фельдман, управляющий директор компании Ipsos Healthcare, сопредседатель Координационного совета РАФМ и Юлия Колоскова, руководитель проектов Ipsos Healthcare.
3. Дискуссия. В дискуссии принимают участие:
- Ольга Глазкова, генеральный директор по России и СНГ компании Alfa Wassermann, член РАФМ;
- Александр Кондратьев, управляющий партнер АСНА;
- Павел Лисовский, к.э.н. управляющий партнер «Проектирование систем управления», консультант по увеличению прибыльности бизнеса, член РАФМ;
- Александр Филиппов, генеральный директор АС «РИГЛА».
Ведет заседание Юрий Крестинский, директор Института развития общественного здравоохранения, сопредседатель Координационного совета РАФМ.
Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (метро «Таганская» - кольцевая).
Просьба подтвердить Ваше участие!
Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по тел.: (495) 332-03-05 или по e-mail: info@rafm.ru
При регистрации просьба указывать полностью фамилию, имя, отчество и должность участников.