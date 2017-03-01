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Лента · В России
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Анонс: заседание РАФМ по теме: «Парадоксы аптечного маркетинга: платим или инвестируем?»

01.03.2017

2 марта 2017 года состоится заседание РАФМ по теме: «Парадоксы аптечного маркетинга: платим или инвестируем?».

13.30 - 14.00 сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно).
14.00 - 16.30 «круглый стол».

Программа:

1. «Факторы успеха при работе производителей с сетями: результаты исследования QuintilesIMS» – Алексей Савин, руководитель консалтинга Россия и СНГ компании IMS.

2. «Продвижение препаратов производителями в сетевой и несетевой рознице» – Олег Фельдман, управляющий директор компании Ipsos Healthcare, сопредседатель Координационного совета РАФМ и Юлия Колоскова, руководитель проектов Ipsos Healthcare.

3. Дискуссия. В дискуссии принимают участие:

- Ольга Глазкова, генеральный директор по России и СНГ компании Alfa Wassermann, член РАФМ;

- Александр Кондратьев, управляющий партнер АСНА;

- Павел Лисовский, к.э.н. управляющий партнер «Проектирование систем управления», консультант по увеличению прибыльности бизнеса, член РАФМ;

- Александр Филиппов, генеральный директор АС «РИГЛА».

Ведет заседание Юрий Крестинский, директор Института развития общественного здравоохранения, сопредседатель Координационного совета РАФМ.

Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (метро «Таганская» - кольцевая).

Просьба подтвердить Ваше участие!

Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по тел.: (495) 332-03-05 или по e-mail: info@rafm.ru

При регистрации просьба указывать полностью фамилию, имя, отчество и должность участников.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
РАФМ
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
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