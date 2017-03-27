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Анонс: заседание РАФМ по теме: «Мировые и локальные тенденции маркетинга: нетрадиционные подходы в системе продвижения товаров и услуг»

27.03.2017

30 марта 2017 года состоится круглый стол РАФМ по теме: «Мировые и локальные тенденции маркетинга: Нетрадиционные подходы в системе продвижения товаров и услуг».

13.30 - 14.00 сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно).
14.00 - 16.30 «круглый стол».

Впервые в истории РАФМ проводит открытый круглый стол с участием признанных экспертов рынка в других областях.

С докладами выступят:

- Дмитрий Санаев, генеральный директор J&J Vision Care, в прошлом директор по маркетингу компании Nycomed;

- Андрей Рукавишников, глава компании EBITDA Marketing, в прошлом менеджер по маркетингу и сетевому бизнесу в СНГ компании Mars, директор по маркетингу московской компании «Дилайн»; директор по маркетингу и рекламе компании «Балтика»;

- Михаил Елагин, исполнительный креативный директор Коммуникационной Группы TWIGA.

Темы докладов будут сообщены дополнительно.

Ведет заседание Олег Фельдман, управляющий директор, компания Ipsos Healthcare, сопредседатель Координационного совета РАФМ

Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (метро «Таганская» - кольцевая).

Просьба подтвердить ваше участие!

Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по тел.: (495) 332-03-05 или по e-mail: info@rafm.ru

При регистрации просьба указывать полностью фамилию, имя, отчество и должность участников.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
РАФМ
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Current issue #9, 2017
Весна по заказу
Поставки и подставы
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