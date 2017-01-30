Анонс: заседание РАФМ по теме: «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»

8 февраля состоится заседание РАФМ по теме: «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год. Мнение аналитических компаний».

13:30-14:00 - сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно).

14:00-16:30 - круглый стол.

Программа:

1. «Вектор развития рынка в 2017 году – ожидаемые изменения на фоне стабилизации» – Николай Демидов, глава представительства компании IMS, члена координационного совета РАФМ.

2. «Результаты 2016 года или “это даже хорошо, что пока нам плохо”: обзор наблюдений за стратегиями выживаемости» – Олег Фельдман, управляющий директор, компания Ipsos Healthcare, сопредседатель координационного совета РАФМ.

3. «Фармацевтический рынок России: сдержанный оптимизм на фоне роста» – Анна Ермолаева, генеральный директор аналитической компании ALPHArm, член РАФМ.

4. «2016. Новая реальность» – Сергей Шуляк, генеральный директор аналитической компании DSM Group, член координационного совета РАФМ.

5. Дискуссия.

Ведет заседание Александр Кузин, управляющий директор компании «РМИ Партнерс», член координационного совета РАФМ.

Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская,

д. 2 (метро «Таганская» - кольцевая).

Просьба подтвердить Ваше участие!

Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по тел.: (495) 332-03-05 или по e-mail: info@rafm.ru

При регистрации просьба указывать полностью фамилию, имя, отчество и должность участников.