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Анонс: заседание РАФМ по теме: «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»

30.01.2017

8 февраля состоится заседание РАФМ по теме: «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год. Мнение аналитических компаний».

13:30-14:00 - сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно).
14:00-16:30 - круглый стол.

Программа:

1. «Вектор развития рынка в 2017 году – ожидаемые изменения на фоне стабилизации» – Николай Демидов, глава представительства компании IMS, члена координационного совета РАФМ.

2. «Результаты 2016 года или “это даже хорошо, что пока нам плохо”: обзор наблюдений за стратегиями выживаемости» – Олег Фельдман, управляющий директор, компания Ipsos Healthcare, сопредседатель координационного совета РАФМ.

3. «Фармацевтический рынок России: сдержанный оптимизм на фоне роста» – Анна Ермолаева, генеральный директор аналитической компании ALPHArm, член РАФМ.

4. «2016. Новая реальность» – Сергей Шуляк, генеральный директор аналитической компании DSM Group, член координационного совета РАФМ.

5. Дискуссия.

Ведет заседание Александр Кузин, управляющий директор компании «РМИ Партнерс», член координационного совета РАФМ.

Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская,
д. 2 (метро «Таганская» - кольцевая).

Просьба подтвердить Ваше участие!

Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по тел.: (495) 332-03-05 или по e-mail: info@rafm.ru

При регистрации просьба указывать полностью фамилию, имя, отчество и должность участников.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
РАФМ
Персоны
Демидов Николай Валерьевич
Генеральный директор «IMS Health Россия и СНГ»
Кузин Александр
Управляющий директор «РМИ Партнерс»
Фельдман Олег
Глава подразделения Healthcare компании Synovate Comcon
Шуляк Сергей Александрович
Генеральный директор компании DSM Group, член Координационного совета РАФМ
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Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
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