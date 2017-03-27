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Анонс: VIII Форум регионов России

27.03.2017

11-12 апреля 2017 года в Москве пройдет ежегодный Форум регионов России. В 2017 году Форум будет посвящен приоритетам развития отечественного здравоохранения в субъектах Российской Федерации, развитию медицинской и фармацевтической промышленности.

В рамках Форума регионов России состоится пленарное заседание «Государственные приоритеты развития отечественного здравоохранения». Ключевыми темами пленарного заседания станут вопросы развития отечественного здравоохранения, реализация приоритетных проектов в субъектах Российской Федерации, кадровое обеспечение системы здравоохранения, информатизация отрасли, привлечения внебюджетного финансирования при реализации инвестиционных проектов, развитие медицинского туризма.

В рамках Форума регионов России пройдут отраслевые сессии и круглые столы:

  • Государственно-частное партнерство в здравоохранении: опыт регионов
  • Медицина нового поколения: биотехнологии
  • Медицинская промышленность
  • Фармацевтическая промышленность
  • Встреча участников рынка: «Информационные технологии в здравоохранении: перспективные проекты».
  • «Медицинский туризм в регионах России: диалог с участниками рынка»

Во второй день Форума состоится семинар-практикум по вопросу финансирования проектов здравоохранения (ГЧП) и проектов медицинской и фармацевтической промышленности.

К участию в мероприятии приглашены региональные государственные и частные учреждения здравоохранения, государственные институты развития, министерства (департаменты) здравоохранения субъектов Российской Федерации, представители федеральных органов власти, финансовые организации и институциональные инвесторы.

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форум
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Current issue #9, 2017
Весна по заказу
Поставки и подставы
Справочники
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