Анонс: VIII Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью»

Утро 15 февраля на VIII аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью» откроет путеводитель в мире розницы «Новые надежды и перспективы развития в 2017 году».
Вопросы к обсуждению
Переломный момент консолидации оптового и розничного фармацевтических рынков:
- Отказ от «балласта» или «раскидываем границы» по регионам?
- Если конкурентная борьба аптек превратится в битву гигантов. Станут ли мифы реальностью?
- Риски создания крупной аптечной сети для производителя, поставщика и самой сети.
- Новая перекройка части аптечного рынка в Москве и Санкт-Петербурге. Какие новости с фронта?
Место у Черного моря.
- Соревнование федеральных и региональных сетей за овладение новым регионом — Крымом и Севастополем. Кому достанется кубок?
Померимся чеками.
- Кто-нибудь догонит Самсона? Корреляция между продажами и средним чеком: как это сказывается на выручке?
Потребитель.
- Изменение потребительского спроса как ответ на кризис и пути выхода из ситуации. Влияние кризиса на изменение спроса на нелекарственный ассортимент.
Проблема закупок госаптек.
- Как нововведения в ФЗ №44 отразятся на ассортименте? Почему дистрибьютор не подает заявок на участие? Где брать лекарства пациентам в отдаленных регионах?
Эксперты:
- Александр Кузин, управляющий директор, «НоваМедика»
- Евгений Нифантьев, генеральный директор, «Нео-Фарм»
- Дмитрий Сокол, президент компании, «Здравсервис»
- Александр Шишкин, генеральный директор, «АСНА»
- Александр Филиппов, генеральный директор, «Ригла»
Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272 или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru