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Лента · В России
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Анонс: VIII Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью»

24.01.2017

Утро 15 февраля на VIII аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью» откроет путеводитель в мире розницы «Новые надежды и перспективы развития в 2017 году».

Вопросы к обсуждению

Переломный момент консолидации оптового и розничного фармацевтических рынков:

  • Отказ от «балласта» или «раскидываем границы» по регионам?
  • Если конкурентная борьба аптек превратится в битву гигантов. Станут ли мифы реальностью?
  • Риски создания крупной аптечной сети для производителя, поставщика и самой сети.
  • Новая перекройка части аптечного рынка в Москве и Санкт-Петербурге. Какие новости с фронта?

Место у Черного моря.

  • Соревнование федеральных и региональных сетей за овладение новым регионом — Крымом и Севастополем. Кому достанется кубок?

Померимся чеками.

  • Кто-нибудь догонит Самсона? Корреляция между продажами и средним чеком: как это сказывается на выручке?

Потребитель.

  • Изменение потребительского спроса как ответ на кризис и пути выхода из ситуации. Влияние кризиса на изменение спроса на нелекарственный ассортимент.

Проблема закупок госаптек.

  • Как нововведения в ФЗ №44 отразятся на ассортименте? Почему дистрибьютор не подает заявок на участие? Где брать лекарства пациентам в отдаленных регионах?

Эксперты:

  • Александр Кузин, управляющий директор, «НоваМедика»
  • Евгений Нифантьев, генеральный директор, «Нео-Фарм»
  • Дмитрий Сокол, президент компании, «Здравсервис»
  • Александр Шишкин, генеральный директор, «АСНА»
  • Александр Филиппов, генеральный директор, «Ригла»

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Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272 или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru

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Метки
бизнес-саммит
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Фармвестник-ТВ
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Лед тронется
Бремя четырех
Лекарственная перезагрузка
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