Анонс: VIII Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью»

Утро 15 февраля на VIII аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью» откроет путеводитель в мире розницы «Новые надежды и перспективы развития в 2017 году».

Вопросы к обсуждению

Переломный момент консолидации оптового и розничного фармацевтических рынков:

Отказ от «балласта» или «раскидываем границы» по регионам?

Если конкурентная борьба аптек превратится в битву гигантов. Станут ли мифы реальностью?

Риски создания крупной аптечной сети для производителя, поставщика и самой сети.

Новая перекройка части аптечного рынка в Москве и Санкт-Петербурге. Какие новости с фронта?

Место у Черного моря.

Соревнование федеральных и региональных сетей за овладение новым регионом — Крымом и Севастополем. Кому достанется кубок?

Померимся чеками.

Кто-нибудь догонит Самсона? Корреляция между продажами и средним чеком: как это сказывается на выручке?

Потребитель.

Изменение потребительского спроса как ответ на кризис и пути выхода из ситуации. Влияние кризиса на изменение спроса на нелекарственный ассортимент.

Проблема закупок госаптек.

Как нововведения в ФЗ №44 отразятся на ассортименте? Почему дистрибьютор не подает заявок на участие? Где брать лекарства пациентам в отдаленных регионах?

Эксперты:

Александр Кузин, управляющий директор, «НоваМедика»

Евгений Нифантьев, генеральный директор, «Нео-Фарм»

Дмитрий Сокол, президент компании, «Здравсервис»

Александр Шишкин, генеральный директор, «АСНА»

Александр Филиппов, генеральный директор, «Ригла»

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