Анонс: весенняя конференция «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов»

На весенней конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов» Марина Баранофф, глава отдела тренингов компании «Новартис Фарма», проведет мастер-класс «Психология продавца, когда планы кажутся невыполнимыми».

Владислав Утенин, бизнес-тренер, генеральный директор компании «Эффективные технологии управления» поделится со слушателями конференции тонкостями профессиональной коммуникации на фармацевтическом рынке: ошибки, методики формулировки и психология восприятия целевыми аудиториями.

Изюминка от организаторов: Вечер «пожирателей рекламы»! Ежегодная номинация «Лучший рекламный ролик».

Представители рекламной индустрии, связанной с производством, заказом и распространением рекламных ТВ-роликов могут поучаствовать в конкурсе.

Для этого нужно до 6 апреля 2017 года прислать свой ролик на адрес rolik@infor-media.ru. В конкурсе участвуют ролики с рекламой ОТС-препаратов.

Ролики будут демонстрироваться на сайте конференции и любой посетитель этого сайта может 1 раз проголосовать за ролик. По итогам онлайн-голосования будут определены финалисты. Ролики финалистов будут транслироваться на самом мероприятии 10 апреля, а в рамках вечернего приема состоится церемония награждения участников!

РЕГИСТРАЦИЯ

Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru .