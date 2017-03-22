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Анонс: весенняя конференция «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов»

22.03.2017

На весенней конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов» Марина Баранофф, глава отдела тренингов компании «Новартис Фарма», проведет мастер-класс «Психология продавца, когда планы кажутся невыполнимыми».

Владислав Утенин, бизнес-тренер, генеральный директор компании «Эффективные технологии управления» поделится со слушателями конференции тонкостями профессиональной коммуникации на фармацевтическом рынке: ошибки, методики формулировки и психология восприятия целевыми аудиториями.

Изюминка от организаторов: Вечер «пожирателей рекламы»! Ежегодная номинация «Лучший рекламный ролик».

Представители рекламной индустрии, связанной с производством, заказом и распространением рекламных ТВ-роликов могут поучаствовать в конкурсе.

Для этого нужно до 6 апреля 2017 года прислать свой ролик на адрес rolik@infor-media.ru. В конкурсе участвуют ролики с рекламой ОТС-препаратов.

Ролики будут демонстрироваться на сайте конференции и любой посетитель этого сайта может 1 раз проголосовать за ролик. По итогам онлайн-голосования будут определены финалисты. Ролики финалистов будут транслироваться на самом мероприятии 10 апреля, а в рамках вечернего приема состоится церемония награждения участников!

РЕГИСТРАЦИЯ

Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru .

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Метки
реклама лекарств
Фармвестник-ТВ
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
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