Анонс: конференция «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов»

Почему вам стоит принять участие?
- Практический опыт как международных, так и российских фармкомпаний.
- Программа-конструктор: выберите тему, интересную именно вам.
- Особенная атмосфера.
- 6+ мастер-классов. Не абстрактные стратегии, а только необходимая в работе практика.
- Интерактивный формат – масса возможностей и всего за один день.
- Только ТОП-спикеры, признанные эксперты фармацевтического рынка.
- Вечерний дискуссионный клуб «Что делает фармотрасль для укрепления своей репутации среди населения?»
Вопросы к обсуждению:
- Социальная ответственность фармы - миф или истинная ценность.
- Социальная безответственность фармы - исключение или правило.
- Каким образом фармацевтические компании должны улучшать доступность лекарств?
- Будут ли цены на лекарства в ритейле снижаться и когда?
В программе мастер-классы:
- 7 эффективных практик применения нейромаркетинга.
- Теорема эффективности продвижения лекарственных средств через аптечные сети в условиях роста цены на телерекламу.
- Многоканальный маркетинг, примеры успеха.
- KPIs эффективной коммуникации: мультиканальное продвижение, зрелость компании, примеры изменения стратегии и достижений с использованием МСМ.
- Тонкости профессиональной коммуникации на фармацевтическом рынке: ошибки, методики формулировки и психология восприятия целевыми аудиториями.
- Нестандартные инновационные способы продвижения лекарственных средств – что это? Трудно ли их внедрять в нашей зарегулированной среде?
- Digital marketing: ожидания, реальность, сложности и пути их преодоления.
- Нуждаются ли в продвижении препараты-бестселлеры? Или их громкие имена сами себя продают?
- 400 законных способов влюбить врачей/аптекарей/пациентов в свой продукт. Все уже изобретено или здесь есть место новациям?