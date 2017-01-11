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Лента · В России
248

Анонс: конференция «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов»

11.01.2017

Почему вам стоит принять участие?

  • Практический опыт как международных, так и российских фармкомпаний.
  • Программа-конструктор: выберите тему, интересную именно вам.
  • Особенная атмосфера.
  • 6+ мастер-классов. Не абстрактные стратегии, а только необходимая в работе практика.
  • Интерактивный формат – масса возможностей и всего за один день.
  • Только ТОП-спикеры, признанные эксперты фармацевтического рынка.
  • Вечерний дискуссионный клуб «Что делает фармотрасль для укрепления своей репутации среди населения?»

Вопросы к обсуждению:

  • Социальная ответственность фармы - миф или истинная ценность.
  • Социальная безответственность фармы - исключение или правило.
  • Каким образом фармацевтические компании должны улучшать доступность лекарств?
  • Будут ли цены на лекарства в ритейле снижаться и когда?

В программе мастер-классы:

  • 7 эффективных практик применения нейромаркетинга.
  • Теорема эффективности продвижения лекарственных средств через аптечные сети в условиях роста цены на телерекламу.
  • Многоканальный маркетинг, примеры успеха.
  • KPIs эффективной коммуникации: мультиканальное продвижение, зрелость компании, примеры изменения стратегии и достижений с использованием МСМ.
  • Тонкости профессиональной коммуникации на фармацевтическом рынке: ошибки, методики формулировки и психология восприятия целевыми аудиториями.
  • Нестандартные инновационные способы продвижения лекарственных средств – что это? Трудно ли их внедрять в нашей зарегулированной среде?
  • Digital marketing: ожидания, реальность, сложности и пути их преодоления.
  • Нуждаются ли в продвижении препараты-бестселлеры? Или их громкие имена сами себя продают?
  • 400 законных способов влюбить врачей/аптекарей/пациентов в свой продукт. Все уже изобретено или здесь есть место новациям?
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Метки
конференция
infor-media Russia
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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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