Анонс: саммит PharmaBusiness-2017

Считаные дни остаются до саммита PharmaBusiness-2017!

14 февраля на конференции «Фармацевтический бизнес в России» из аналитической панели «Мир вокруг нас» вы узнаете о новых установках потребителей:

Екатерина Рысева, Ipsos Comcon Marketingм, и Олег Фельдман , Ipsos Healthcare Russia, расскажут о трендах в поведении конечных потребителей и профессиональных аудиторий (врачи, провизоры-фармацевты). Привычка сильнее кризиса. Так ли это?

Ipsos Comcon Marketingм, и , Ipsos Healthcare Russia, расскажут о трендах в поведении конечных потребителей и профессиональных аудиторий (врачи, провизоры-фармацевты). Привычка сильнее кризиса. Так ли это? Сергей Шуляк, DSM Group, поделится основными вызовами и прогнозами фармацевтического рынка в России на 2017 год.

DSM Group, поделится основными вызовами и прогнозами фармацевтического рынка в России на 2017 год. Марина Безуглова, GfK Rus, осветит потребительские настроения в России и расходы домохозяйств на лекарственные средства.

GfK Rus, осветит потребительские настроения в России и расходы домохозяйств на лекарственные средства. Анна Ермолаева, ALPHA RESEARCH & MARKETING, сделает обзор тенденций поведения пациентов, врачей и администраторов здравоохранения.

ALPHA RESEARCH & MARKETING, сделает обзор тенденций поведения пациентов, врачей и администраторов здравоохранения. Мария Сдвижкова, Aston Group, рассмотрит тенденции в поведении крупнейшего потребителя на рынке ЛС.

Дмитрий Кудлай, «Генериум», выступит модератором сессии «Добровольно-принудительно или патент без права на защиту».

Вопросы к обсуждению: Текущее состояние патентной защиты в условиях инициативы по принудительному лицензированию: как повысить защищенность патентообладателей?

IP защита как краеугольный камень инноваций. Этико-правовая природа принудительного лицензирования лекарственных средств.

Механизмы применения принудительного лицензирования.

Почему не работают стандартные для других стран схемы? Может, проблема не в том, что не хватает лекарств, а в том, что их неправильно применяют?

В каких ситуациях будет применяться принудительное лицензирование?

Какие компенсации получит патентообладатель? Каковы будут критерии выбора производителя в России? Спикеры: Илья Горячев , Юридическая фирма «Городисский и партнеры»

, Юридическая фирма «Городисский и партнеры» Ирина Иванищева , «АстраЗенека Россия и Евразия»

, «АстраЗенека Россия и Евразия» Вадим Кукава , Ассоциация InPharma

, Ассоциация InPharma Елена Масловская, АРФП

15 февраля на VII Аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью» вас ждет открытый диалог производителя, дистрибутора и аптечной сети. Модератор Лилия Титова, СПФО, поднимет следующие вопросы:

Банковские гарантии, поручительства.

Страхование дебиторской задолженности.

Факты, тенденции, возможности.

Поправки к 54-ФЗ. Государственное регулирование работы с контрольно-кассовой техникой

Наши эксперты:

Сергей Бичерахов , ПАО «Аптечная сеть 36,6»

, ПАО «Аптечная сеть 36,6» Юрий Гайсинский , «Нижегородская аптечная сеть» (Аптеки Farmani, Оптики Optima)

, «Нижегородская аптечная сеть» (Аптеки Farmani, Оптики Optima) Максим Ларькин , «Первого ОФД» (АО «ЭСК»)

, «Первого ОФД» (АО «ЭСК») Владимир Малинников , ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК»

, ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК» Рустем Муратов , «АКРИХИН»

, «АКРИХИН» Артур Уразманов «36,6», (г. Казань)

«36,6», (г. Казань) Роза Ягудина, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. г. Москва, Россия

Также пройдет круглый стол «Через тернии к интернету: к чему приведет легализация продажи лекарств в интернете?»

Вопросы к обсуждению: Что получат от дистанционной торговли аптеки и дистрибуторы?

Какие угрозы несет дистанционная торговля в части продажи контрафакта?

Как проконтролировать качество товара и условия его транспортировки?

Как продавать рецептурные ЛС?

Опыт каких европейских стран нам ближе всего?

Какую долю рынка сумеют занять интернет-продажи в ближайшие годы? Наши эксперты: Нелли Игнатьева , РААС

, РААС Елена Неволина , НП «Аптечная гильдия»

, НП «Аптечная гильдия» Дмитрий Погребинский, «Центр внедрения «ПРОТЕК»

«Центр внедрения «ПРОТЕК» Андрей Сорокин , ПАО «Аптечная сеть 36,6»

, ПАО «Аптечная сеть 36,6» Георгий Сбоев, Министерство здравоохранения

Не упустите возможность увидеть самые яркие звезды фармацевтической отрасли! Мы ждем вас на первом ключевом событии 2017 года для всей фармацевтической индустрии!

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