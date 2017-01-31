Анонс: саммит PharmaBusiness-2017

Считаные дни остаются до саммита PharmaBusiness-2017!
14 февраля на конференции «Фармацевтический бизнес в России» из аналитической панели «Мир вокруг нас» вы узнаете о новых установках потребителей:
- Екатерина Рысева, Ipsos Comcon Marketingм, и Олег Фельдман, Ipsos Healthcare Russia, расскажут о трендах в поведении конечных потребителей и профессиональных аудиторий (врачи, провизоры-фармацевты). Привычка сильнее кризиса. Так ли это?
- Сергей Шуляк, DSM Group, поделится основными вызовами и прогнозами фармацевтического рынка в России на 2017 год.
- Марина Безуглова, GfK Rus, осветит потребительские настроения в России и расходы домохозяйств на лекарственные средства.
- Анна Ермолаева, ALPHA RESEARCH & MARKETING, сделает обзор тенденций поведения пациентов, врачей и администраторов здравоохранения.
- Мария Сдвижкова, Aston Group, рассмотрит тенденции в поведении крупнейшего потребителя на рынке ЛС.
Дмитрий Кудлай, «Генериум», выступит модератором сессии «Добровольно-принудительно или патент без права на защиту».
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Вопросы к обсуждению:
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Спикеры:
15 февраля на VII Аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью» вас ждет открытый диалог производителя, дистрибутора и аптечной сети. Модератор Лилия Титова, СПФО, поднимет следующие вопросы:
- Банковские гарантии, поручительства.
- Страхование дебиторской задолженности.
- Факты, тенденции, возможности.
- Поправки к 54-ФЗ. Государственное регулирование работы с контрольно-кассовой техникой
Наши эксперты:
- Сергей Бичерахов, ПАО «Аптечная сеть 36,6»
- Юрий Гайсинский, «Нижегородская аптечная сеть» (Аптеки Farmani, Оптики Optima)
- Максим Ларькин, «Первого ОФД» (АО «ЭСК»)
- Владимир Малинников, ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК»
- Рустем Муратов, «АКРИХИН»
- Артур Уразманов «36,6», (г. Казань)
- Роза Ягудина, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. г. Москва, Россия
Также пройдет круглый стол «Через тернии к интернету: к чему приведет легализация продажи лекарств в интернете?»
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Вопросы к обсуждению:
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Наши эксперты:
Не упустите возможность увидеть самые яркие звезды фармацевтической отрасли! Мы ждем вас на первом ключевом событии 2017 года для всей фармацевтической индустрии!