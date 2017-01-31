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Лента · В России
130

Анонс: саммит PharmaBusiness-2017

31.01.2017

Считаные дни остаются до саммита PharmaBusiness-2017!

14 февраля на конференции «Фармацевтический бизнес в России» из аналитической панели «Мир вокруг нас» вы узнаете о новых установках потребителей:

  • Екатерина Рысева, Ipsos Comcon Marketingм, и Олег Фельдман, Ipsos Healthcare Russia, расскажут о трендах в поведении конечных потребителей и профессиональных аудиторий (врачи, провизоры-фармацевты). Привычка сильнее кризиса. Так ли это?
  • Сергей Шуляк, DSM Group, поделится основными вызовами и прогнозами фармацевтического рынка в России на 2017 год.
  • Марина Безуглова, GfK Rus, осветит потребительские настроения в России и расходы домохозяйств на лекарственные средства.
  • Анна Ермолаева, ALPHA RESEARCH & MARKETING, сделает обзор тенденций поведения пациентов, врачей и администраторов здравоохранения.
  • Мария Сдвижкова, Aston Group, рассмотрит тенденции в поведении крупнейшего потребителя на рынке ЛС.

Дмитрий Кудлай, «Генериум», выступит модератором сессии «Добровольно-принудительно или патент без права на защиту».

Вопросы к обсуждению:

  • Текущее состояние патентной защиты в условиях инициативы по принудительному лицензированию: как повысить защищенность патентообладателей?
  • IP защита как краеугольный камень инноваций. Этико-правовая природа принудительного лицензирования лекарственных средств.
  • Механизмы применения принудительного лицензирования.
  • Почему не работают стандартные для других стран схемы? Может, проблема не в том, что не хватает лекарств, а в том, что их неправильно применяют?
  • В каких ситуациях будет применяться принудительное лицензирование?
  • Какие компенсации получит патентообладатель? Каковы будут критерии выбора производителя в России?

Спикеры:

  • Илья Горячев, Юридическая фирма «Городисский и партнеры»
  • Ирина Иванищева, «АстраЗенека Россия и Евразия»
  • Вадим Кукава, Ассоциация InPharma
  • Елена Масловская, АРФП

15 февраля на VII Аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью» вас ждет открытый диалог производителя, дистрибутора и аптечной сети. Модератор Лилия Титова, СПФО, поднимет следующие вопросы:

  • Банковские гарантии, поручительства.
  • Страхование дебиторской задолженности.
  • Факты, тенденции, возможности.
  • Поправки к 54-ФЗ. Государственное регулирование работы с контрольно-кассовой техникой

Наши эксперты:

  • Сергей Бичерахов, ПАО «Аптечная сеть 36,6»
  • Юрий Гайсинский, «Нижегородская аптечная сеть» (Аптеки Farmani, Оптики Optima)
  • Максим Ларькин, «Первого ОФД» (АО «ЭСК»)
  • Владимир Малинников, ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК»
  • Рустем Муратов, «АКРИХИН»
  • Артур Уразманов «36,6», (г. Казань)
  • Роза Ягудина, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. г. Москва, Россия

Также пройдет круглый стол «Через тернии к интернету: к чему приведет легализация продажи лекарств в интернете?»

Вопросы к обсуждению:

  • Что получат от дистанционной торговли аптеки и дистрибуторы?
  • Какие угрозы несет дистанционная торговля в части продажи контрафакта?
  • Как проконтролировать качество товара и условия его транспортировки?
  • Как продавать рецептурные ЛС?
  • Опыт каких европейских стран нам ближе всего?
  • Какую долю рынка сумеют занять интернет-продажи в ближайшие годы?

Наши эксперты:

  • Нелли Игнатьева, РААС
  • Елена Неволина, НП «Аптечная гильдия»
  • Дмитрий Погребинский, «Центр внедрения «ПРОТЕК»
  • Андрей Сорокин, ПАО «Аптечная сеть 36,6»
  • Георгий Сбоев, Министерство здравоохранения

Не упустите возможность увидеть самые яркие звезды фармацевтической отрасли! Мы ждем вас на первом ключевом событии 2017 года для всей фармацевтической индустрии!

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Метки
бизнес-саммит
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Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Current issue #3, 2017
Больше чем производство
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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