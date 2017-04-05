Анонс: Росздравнадзор проводит конференцию по маркировке лекарств

21 апреля 2017 года в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по адресу: Москва, ул. Ильинка, д. 6 Росздравнадзор проводит конференцию для участников фармацевтического рынка, в ходе которой будут рассмотрены основные требования к маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов, вопросы информационного обеспечения и методической поддержки, основные бизнес-процессы. Также будет представлен обзор оборудования для маркировки, программного обеспечения, будут рассмотрены возможные риски и управление ими.

Начало конференции в 09.30, регистрация участников с 9.00. Регистрационный взнос не требуется. Количество участников ограничено вместимостью зала, в связи с чем списки участников будут сформированы в соответствии с очередностью поступления заявок. Допускается участие не более двух представителей от одной организации, один из которых – IT-специалист.

Заявки на участие в конференции с указанием ФИО, должности, организации и контактного телефона участника просим направлять по адресам электронной почты: ShiryaevIS@roszdravnadzor.ru, ShevarkovMA@roszdravnadzor.ru.