Анонс: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита

Присоединяйтесь к участникам Российского фармацевтического форума для того, чтобы оценить риски, проанализировать бизнес-практики и расставить приоритеты в выборе направления будущего развития компании! Форум пройдет в Санкт-Петербурге 16–17 мая 2017 года.

Свою точку зрения о пересмотре стратегий и выборе наиболее удачных бизнес-моделей представят свыше 80 докладчиков и участников дискуссий, представляющих лидирующие отечественные и международные фармкомпании, регулирующие структуры, сектор розницы и дистрибуции, ведущие аналитические агентства.

Воспользуйтесь возможностью задать вопросы генеральным директорам ведущих компаний сектора:

Ненад Павлетич, генеральный директор, «Рош-Москва»;

Наира Адамян, генеральный директор, «Санофи Россия»;

Дмитрий Ефимов, старший вице-президент по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы, STADA Arzneimittel AG и генеральный директор, АО «Нижфарм»;

Анна Ярвиц, старший вице-президент, генеральный директор, Teva Россия и СНГ;

Рожье Янсcенс, генеральный директор, «Мерк Биофарма»;

Энтони Вонг, генеральный директор, AbbVie Россия и СНГ;

Екатерина Погодина, исполнительный директор, «Янссен» фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон в России»;

Искра Рейч, генеральный директор, «АстраЗенека Россия»;

Александр Соколов, генеральный директор, GSK Россия.

Фармвестник поддерживает проведение форума, и у вас есть возможность получить специальную скидку 10%* на участие. Для этого укажите код AS1119PHV при регистрации.

Предварительная программа и список докладчиков на сайте.

*Условия и ограничения.