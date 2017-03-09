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Лента · В России
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Анонс: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита

09.03.2017

Присоединяйтесь к участникам Российского фармацевтического форума для того, чтобы оценить риски, проанализировать бизнес-практики и расставить приоритеты в выборе направления будущего развития компании! Форум пройдет в Санкт-Петербурге 16–17 мая 2017 года.

Свою точку зрения о пересмотре стратегий и выборе наиболее удачных бизнес-моделей представят свыше 80 докладчиков и участников дискуссий, представляющих лидирующие отечественные и международные фармкомпании, регулирующие структуры, сектор розницы и дистрибуции, ведущие аналитические агентства.

Воспользуйтесь возможностью задать вопросы генеральным директорам ведущих компаний сектора:

  • Ненад Павлетич, генеральный директор, «Рош-Москва»;
  • Наира Адамян, генеральный директор, «Санофи Россия»;
  • Дмитрий Ефимов, старший вице-президент по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы, STADA Arzneimittel AG и генеральный директор, АО «Нижфарм»;
  • Анна Ярвиц, старший вице-президент, генеральный директор, Teva Россия и СНГ;
  • Рожье Янсcенс, генеральный директор, «Мерк Биофарма»;
  • Энтони Вонг, генеральный директор, AbbVie Россия и СНГ;
  • Екатерина Погодина, исполнительный директор, «Янссен» фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон в России»;
  • Искра Рейч, генеральный директор, «АстраЗенека Россия»;
  • Александр Соколов, генеральный директор, GSK Россия.

Фармвестник поддерживает проведение форума, и у вас есть возможность получить специальную скидку 10%* на участие. Для этого укажите код AS1119PHV при регистрации.

Предварительная программа и список докладчиков на сайте.

*Условия и ограничения.

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Метки
Российский фармацевтический форум
Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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