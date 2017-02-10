Анонс: Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита-2017

Фармвестник приглашает вас посетить очередной Российский Фармацевтический Форум, который пройдет в Санкт-Петербурге 16 – 17 мая!
Фармвестник поддерживает проведение форума, и у вас есть возможность получить специальную скидку 10%* на участие! Детали ниже.
В программе 2017 года:
- Глобальные тенденции развития фармсектора
- Стратегические мини-дискуссии с лидерами: инновационные инициативы фаркомпаний
- Дебаты генеральных директоров: позиционирование компании для дальнейшего роста
- Интервью с ключевыми регуляторами отрасли
- Обсуждение преимуществ, представленных расширением пространства - Россия в рамках Евразийского экономического союза
- Аналитика сектора: что может послужить основным драйвером роста?
- Цифровая революция - в каких областях цифровая трансформация будет иметь наибольшее значение для фармацевтических компаний?
- Фокус на сотрудничестве с пациентами: как определить модель партнерских отношений, которая изменит будущее фармсектора?
- Дистрибуторы и ритейлеры в дискуссии и многое другое.
Глобальные стратегии и конкретные операционные темы, текущее состояние отрасли и прогнозы развития – все это и многое другое на Российском Фармацевтическом Форуме!
Присоединяйтесь к коллегам и партнерам 16 – 17 мая в Санкт-Петербурге, где соберется элита фармацевтической индустрии!
Узнать подробно о форуме можно на сайте
Получите 10% скидку на участие – укажите код AS1119PHV при регистрации