Анонс: Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита-2017

Фармвестник приглашает вас посетить очередной Российский Фармацевтический Форум, который пройдет в Санкт-Петербурге 16 – 17 мая!

Фармвестник поддерживает проведение форума, и у вас есть возможность получить специальную скидку 10%* на участие! Детали ниже.

В программе 2017 года:

Глобальные тенденции развития фармсектора

Стратегические мини-дискуссии с лидерами: инновационные инициативы фаркомпаний

Дебаты генеральных директоров: позиционирование компании для дальнейшего роста

Интервью с ключевыми регуляторами отрасли

Обсуждение преимуществ, представленных расширением пространства - Россия в рамках Евразийского экономического союза

Аналитика сектора: что может послужить основным драйвером роста?

Цифровая революция - в каких областях цифровая трансформация будет иметь наибольшее значение для фармацевтических компаний?

Фокус на сотрудничестве с пациентами: как определить модель партнерских отношений, которая изменит будущее фармсектора?

Дистрибуторы и ритейлеры в дискуссии и многое другое.

Глобальные стратегии и конкретные операционные темы, текущее состояние отрасли и прогнозы развития – все это и многое другое на Российском Фармацевтическом Форуме!

Присоединяйтесь к коллегам и партнерам 16 – 17 мая в Санкт-Петербурге, где соберется элита фармацевтической индустрии!

Узнать подробно о форуме можно на сайте

Получите 10% скидку на участие – укажите код AS1119PHV при регистрации