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Анонс: Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита-2017

10.02.2017

Фармвестник приглашает вас посетить очередной Российский Фармацевтический Форум, который пройдет в Санкт-Петербурге 16 – 17 мая!

Фармвестник поддерживает проведение форума, и у вас есть возможность получить специальную скидку 10%* на участие! Детали ниже.

В программе 2017 года:

  • Глобальные тенденции развития фармсектора
  • Стратегические мини-дискуссии с лидерами: инновационные инициативы фаркомпаний
  • Дебаты генеральных директоров: позиционирование компании для дальнейшего роста
  • Интервью с ключевыми регуляторами отрасли
  • Обсуждение преимуществ, представленных расширением пространства - Россия в рамках Евразийского экономического союза
  • Аналитика сектора: что может послужить основным драйвером роста?
  • Цифровая революция - в каких областях цифровая трансформация будет иметь наибольшее значение для фармацевтических компаний?
  • Фокус на сотрудничестве с пациентами: как определить модель партнерских отношений, которая изменит будущее фармсектора?
  • Дистрибуторы и ритейлеры в дискуссии и многое другое.

Глобальные стратегии и конкретные операционные темы, текущее состояние отрасли и прогнозы развития – все это и многое другое на Российском Фармацевтическом Форуме!

Присоединяйтесь к коллегам и партнерам 16 – 17 мая в Санкт-Петербурге, где соберется элита фармацевтической индустрии!

Узнать подробно о форуме можно на сайте

Получите 10% скидку на участие – укажите код AS1119PHV при регистрации

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Метки
Российский фармацевтический форум
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Фармвестник-ТВ
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Гибрид на старте
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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