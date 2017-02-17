Анонс: «Российская неделя маркетинга 2017»

Приглашаем стать почетным участником легендарной «Российской недели маркетинга 2017».

Вас ждут более 40 часов новых знаний, 4 дня общения с лучшими бизнес-тренерами и практиками в сфере маркетинга. Более 2 000 новых знакомств с собственниками, директорами, топ-менеджерами ведущих компаний России и СНГ.

В Москве пройдет самое ожидаемое бизнес-событие года: «Российская неделя маркетинга 2017» - одна из главных образовательных и коммуникационных площадок в области маркетинга.

Ежегодно на форуме собирается 2000 профессионалов сферы маркетинга, PR и Digital, которые разберут интересные кейсы и поведают о новых изменениях и внедрениях на рынке.



Среди спикеров:

Андрей Парабеллум - один из самых дорогих бизнес-тренеров в России;

- один из самых дорогих бизнес-тренеров в России; Андрей Амлинский - легендарный копирайтер, автор слоганов «Не тормози — сникерсни», «Есть идея — есть Икеа»;

- легендарный копирайтер, автор слоганов «Не тормози — сникерсни», «Есть идея — есть Икеа»; Андрей Губайдуллин - основатель и креативный директор РА «Восход»;

- основатель и креативный директор РА «Восход»; Артем Агабеков - основатель компании «Фабрика Окон»;

- основатель компании «Фабрика Окон»; Илья Балахнин - управляющий партнер Paper Planes.

Даты: 24-27 мая

Адрес: г. Москва ул. Веткина, 4

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