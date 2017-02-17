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Лента · В России
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Анонс: «Российская неделя маркетинга 2017»

17.02.2017

Приглашаем стать почетным участником легендарной «Российской недели маркетинга 2017».

Вас ждут более 40 часов новых знаний, 4 дня общения с лучшими бизнес-тренерами и практиками в сфере маркетинга. Более 2 000 новых знакомств с собственниками, директорами, топ-менеджерами ведущих компаний России и СНГ.

В Москве пройдет самое ожидаемое бизнес-событие года: «Российская неделя маркетинга 2017» - одна из главных образовательных и коммуникационных площадок в области маркетинга.

Ежегодно на форуме собирается 2000 профессионалов сферы маркетинга, PR и Digital, которые разберут интересные кейсы и поведают о новых изменениях и внедрениях на рынке.

Среди спикеров:

  • Андрей Парабеллум - один из самых дорогих бизнес-тренеров в России;
  • Андрей Амлинский - легендарный копирайтер, автор слоганов «Не тормози — сникерсни», «Есть идея — есть Икеа»;
  • Андрей Губайдуллин - основатель и креативный директор РА «Восход»;
  • Артем Агабеков - основатель компании «Фабрика Окон»;
  • Илья Балахнин - управляющий партнер Paper Planes.

Даты: 24-27 мая

Адрес: г. Москва ул. Веткина, 4

Зарегистрируйся и получи бонус - 7 лучших выступлений спикеров бесплатно!

Читателям «Фармацевтического вестника» предоставляется скидка 7% на участие

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Метки
маркетинг
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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