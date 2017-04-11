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Анонс: расширенное заседание Экспертного совета по развитию биотехнологий, фарм- и медпромышленности

11.04.2017

12 апреля состоится расширенное заседание Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, посвященное вопросам расширения практики применения отечественной живой гриппозной вакцины для профилактики сезонного и пандемического гриппа.

В расширенном заседании Экспертного совета примут участие представители Минпромторга России, Минздрава России, Роспотребнадзора, региональных министерств здравоохранения, профильных научных институтов, общественных организаций и государственных компаний, которые являются крупными работодателями.

В ходе заседания участники рассмотрят вопросы организации профилактики гриппа и других ОРВИ в России, в том числе результаты государственной политики вакцинации против гриппа на федеральном и региональном уровнях, разработка и производство отечественной живой гриппозной вакцины, преимущества и фармакоэкономическая эффективность данной вакцины, а также перспективы ее широкого применения для вакцинации отдельных групп граждан против сезонного гриппа (школьники и крупные производственные коллективы) и массовой вакцинации при пандемиях.

Место проведения: Георгиевский пер., д. 2, подъезд № 10, зал № 1544а. Наличие паспорта обязательно.

Начало мероприятия в 14.00. Регистрация участников с 13.30.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 15.00 10 апреля, e-mail: press@soyuzmash.ru с пометкой «Аккредитация». Ответственный – Ольга Карбовская. Контактный телефон: 8 (985) 619-19-49.

Для аккредитации необходимо указать: ФИО, паспортные данные, название СМИ, должность, контактный телефон и e-mail. Для аккредитации теле- и фотокорреспондентов необходимо указать перечень вносимого оборудования (название и номер теле- и/или фотокамер).

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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