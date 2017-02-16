Анонс: расширенное заседание Экспертного совета по развитию биотехнологий, фарм- и медпромышленности

17 февраля состоится расширенное заседание Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности на тему: «Законодательные аспекты поддержки российских фармацевтических производителей в условиях интеграционных процессов».



В заседании Экспертного совета под председательством Первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева примут участие представители Минпромторга, Минздрава, представители ЕЭК, федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители субъектов РФ.



С докладом об актуальных вопросах подготовки и применения нормативных правовых актов, результаты и планы по стимулированию локализации на территории РФ выступит Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольга Колотилова. В работе заседания примут участие директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Владислав Шестаков, директор по связям с органами государственной власти и правовым вопросам ГК «ХимРар» Дмитрий Галкин, директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор Александр Колсанов и другие.



Место проведения: г. Москва, Георгиевский пер., д.2, подъезд №10, зал № 830 (новое здание). Наличие паспорта обязательно.



Начало мероприятия в 14.00. Регистрация участников с 13.30.



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