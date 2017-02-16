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Анонс: расширенное заседание Экспертного совета по развитию биотехнологий, фарм- и медпромышленности

16.02.2017

17 февраля состоится расширенное заседание Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности на тему: «Законодательные аспекты поддержки российских фармацевтических производителей в условиях интеграционных процессов».

В заседании Экспертного совета под председательством Первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева примут участие представители Минпромторга, Минздрава, представители ЕЭК, федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители субъектов РФ.

С докладом об актуальных вопросах подготовки и применения нормативных правовых актов, результаты и планы по стимулированию локализации на территории РФ выступит Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольга Колотилова. В работе заседания примут участие директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Владислав Шестаков, директор по связям с органами государственной власти и правовым вопросам ГК «ХимРар» Дмитрий Галкин, директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор Александр Колсанов и другие.

Место проведения: г. Москва, Георгиевский пер., д.2, подъезд №10, зал № 830 (новое здание). Наличие паспорта обязательно.

Начало мероприятия в 14.00. Регистрация участников с 13.30.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 15.00 16 февраля; e-mail: press@soyuzmash.ru с пометкой «Аккредитация». Ответственный – Ольга Карбовская. Контактный телефон: 8-985-619-1949. Для аккредитации необходимо указать: ФИО, паспортные данные, название СМИ, должность, контактный телефон и e-mail. Для аккредитации теле- и фотокорреспондентов необходимо указать перечень вносимого

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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