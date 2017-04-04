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Анонс: Профмитинг с директорами по закупкам аптечных сетей

04.04.2017

Сезон деловых мероприятий, который был открыт в Москве и Петербурге продолжает столица Татарстана – 27 апреля. Бизнес-встреча, посвященная нелекарственному ассортименту в Казани пройдет уже в четвертый раз. Профмитинг проводится для того, чтобы познакомить фармкомпании (производителя или дистрибьютора) с директорами по закупкам аптечных сетей северной столицы. Мероприятие разноформатное — презентации, деловые переговоры и свободное общение. В этом году будут представлены инновации в области косметики, Бад, средств гигиены и ухода за ногтями. В кризисное время, когда нет лишних финансовых средств, особенно актуальными становятся прямые контакты компании и продавца.

Среди участников Алтайский букет, Paul Hartmann, Альпина Пласт, Байкальская легенда и другие.

Интерес участников вызывают не только новинки нелекарственного ассортимента и возможность провести переговоры с коллегами, но и бизнес-семинары. Тема московской лекции: "Рычаги увеличения прибыли на нелекарственном ассортименте в аптечных сетях". В центре внимания:

  1. Новые правила формирования и работы с нелекарственным ассортиментом для роста прибыльности аптечной сети
  2. Грамотное введение уникальных товарных ассортиментных позиций и УСТМ в нелекарственных категориях
  3. Драйверы роста продаж лечебной косметики в аптечных сетях
  4. 4 секрета мотивации первостольников на увеличение продаж парафармации

Семинар будет вести сразу Максим Горбачев, консультант по продажам. Он входит в число лучших тренеров сферы продаж по рейтингам журналов «Sales business/Продажи». Евгений Золотухин, коммерческий директор «Прогресс-Фарма», эксперт по развитию продаж в аптечных сетях. Сотрудничает с ведущими компаниями фармрынка: аптечными сетями, фармацевтическими компаниями, аналитическими компаниями.

В этом году «Агентство Бизнес-Коммуникаций» проведет мероприятия и в других крупных экономически развитых городах России. Профмитинги ждут в Нижнем Новгороде 25 мая, Новосибирске 28 сентября и в Ставрополе 3 ноября.

Для компаний, которые будут участвовать впервые, предусмотрены скидки.

Подробнее на сайте

Все мероприятия проводятся при поддержке Издательского дома «Бионика Медиа».

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11.10.2016 «Актуальный репортаж»: VII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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14.06.2016 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 5
01.06.2016 Бизнес-тренинг «Мертвые души на аптечном рынке». Часть 4
Метки
аптечный бизнес
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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