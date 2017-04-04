Анонс: Профмитинг с директорами по закупкам аптечных сетей

Сезон деловых мероприятий, который был открыт в Москве и Петербурге продолжает столица Татарстана – 27 апреля. Бизнес-встреча, посвященная нелекарственному ассортименту в Казани пройдет уже в четвертый раз. Профмитинг проводится для того, чтобы познакомить фармкомпании (производителя или дистрибьютора) с директорами по закупкам аптечных сетей северной столицы. Мероприятие разноформатное — презентации, деловые переговоры и свободное общение. В этом году будут представлены инновации в области косметики, Бад, средств гигиены и ухода за ногтями. В кризисное время, когда нет лишних финансовых средств, особенно актуальными становятся прямые контакты компании и продавца.

Среди участников Алтайский букет, Paul Hartmann, Альпина Пласт, Байкальская легенда и другие.

Интерес участников вызывают не только новинки нелекарственного ассортимента и возможность провести переговоры с коллегами, но и бизнес-семинары. Тема московской лекции: "Рычаги увеличения прибыли на нелекарственном ассортименте в аптечных сетях". В центре внимания:

Новые правила формирования и работы с нелекарственным ассортиментом для роста прибыльности аптечной сети Грамотное введение уникальных товарных ассортиментных позиций и УСТМ в нелекарственных категориях Драйверы роста продаж лечебной косметики в аптечных сетях 4 секрета мотивации первостольников на увеличение продаж парафармации

Семинар будет вести сразу Максим Горбачев, консультант по продажам. Он входит в число лучших тренеров сферы продаж по рейтингам журналов «Sales business/Продажи». Евгений Золотухин, коммерческий директор «Прогресс-Фарма», эксперт по развитию продаж в аптечных сетях. Сотрудничает с ведущими компаниями фармрынка: аптечными сетями, фармацевтическими компаниями, аналитическими компаниями.

В этом году «Агентство Бизнес-Коммуникаций» проведет мероприятия и в других крупных экономически развитых городах России. Профмитинги ждут в Нижнем Новгороде 25 мая, Новосибирске 28 сентября и в Ставрополе 3 ноября.

Для компаний, которые будут участвовать впервые, предусмотрены скидки.

Подробнее на сайте

Все мероприятия проводятся при поддержке Издательского дома «Бионика Медиа».