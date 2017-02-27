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Лента · В России
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Анонс: Профмитинг-2017

27.02.2017

23 марта эстафету московского мероприятия принимает Петербург. Там пройдет бизнес-встреча (профмитинг) по нелекарственному ассортименту. Она проводится для того, чтобы познакомить фармкомпании (производителя или дистрибьютора) с директорами по закупкам аптечных сетей Северной столицы. Мероприятие разноформатное — презентации, деловые переговоры и свободное общение. В этом году будут представлены инновации в области косметики, БАД, средств гигиены и ухода за ногтями. В кризисное время, когда нет лишних финансовых средств, особенно актуальными становятся прямые контакты компании и продавца.

Интерес участников вызывают не только новинки нелекарственного ассортимента и возможность провести переговоры с коллегами, но и бизнес-семинары. Тема московской лекции: «Рычаги увеличения прибыли на нелекарственном ассортименте в аптечных сетях». В центре внимания:

  1. Три важных правила формирования и работы с нелекарственным ассортиментом для роста прибыльности аптечной сети.
  2. Грамотное введение уникальных товарных ассортиментных позиций и УСТМ в нелекарственных категориях.
  3. Драйверы роста продаж лечебной косметики в аптечных сетях.
  4. Четыре секрета мотивации первостольников на увеличение продаж парафармации.

Семинар будут вести сразу 2 специалиста в этой области.

  • Консультант по продажам, Максим Горбачев. Он входит в число лучших тренеров сферы продаж по рейтингам журналов «Sales business/Продажи».
  • Коммерческий директор «Прогресс-Фарма», эксперт по развитию продаж в аптечных сетях, Евгений Золотухин. Сотрудничает с ведущими компаниями фармрынка: аптечными сетями, фармацевтическими компаниями, аналитическими компаниями.

В этом году «Агентство бизнес-коммуникаций» проведет мероприятия и в других крупных экономически развитых городах России. Профмитинги ждут в Казани 27 мая, Нижнем Новгороде 25 мая, Новосибирске 28 сентября и в Ставрополе 3 ноября.

Для компаний, которые будут участвовать впервые, предусмотрены скидки.

Подробнее на сайте www.profmeeting.ru. Все мероприятия проводятся при поддержке Издательского дома «Бионика Медиа».

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Метки
аптечные сети
Фармвестник-ТВ
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
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