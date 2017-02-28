Анонс: пресс-конференция руководителя ФМБА России Владимира Уйба

3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция руководителя Федерального медико-биологического агентства России Владимира Уйба.

Во время мероприятия речь пойдет о строительстве медицинского центра ФМБА России на космодроме «Восточный», о работе сводной бригады ФМБА России по вакцинации детей в Чеченской Республике в январе-феврале 2017 года, о научных достижениях в медицине и прорывных технологиях. Будет освещен процесс реализации совместного проекта НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и Федерального неврологического центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ФМБЦ им. А.И. Бурназяна по лечению пациентов с болезнью Паркинсона. Будут рассмотрены приоритеты развития службы крови в России, проанализированы проблемы спортивной медицины и допинга.

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