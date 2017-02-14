Анонс: пресс-конференция председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрия Морозова

16 февраля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрия Морозова.

В ходе мероприятия планируется обсудить нападения на медиков и машины скорой помощи, перспективы антитабачной концепции, проблемы маркировки лекарств и обязательного медицинского страхования, вопросы введения рецептурного отпуска некоторых спиртосодержащих настоек.

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