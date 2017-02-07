Анонс: пресс-конференция на тему «Гомеопатия вне закона»

9 февраля в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Гомеопатия вне закона».



6 февраля Комиссия по борьбе со лженаукой Российской академии наук выпустила меморандум, признающий гомеопатию «не имеющей научных оснований», а ее принципы – «умозрительными догматическими утверждениями, восходящими к протонаучному этапу развития физиологии и медицины».

Помимо этого, в меморандуме комиссия РАН дала ряд рекомендаций Минздраву и другим государственным органам, а также врачам, отказаться от применения гомеопатии при лечении граждан.

- Гомеопатия – лекарство, плацебо или яд?

- Какие запреты надзорных органов последуют за меморандумом?

- Окажется ли гомеопатия вне закона, несмотря на признание Всемирной организацией здравоохранения?

- Как часто гомеопатию сегодня используют в лечении и профилактике?

Участники пресс-конференции:

- Давид Мелик-Гусейнов, директор ГБУ "НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы";

- Василий Власов, доктор медицинских наук, член Формулярного комитета РАМН, президент «Общества специалистов доказательной медицины»;

- Александр Панчин, член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН, кандидат биологических наук;

- Кристина Потупчик, член Общественной палаты РФ, президент Фонда открытой новой демократии («ФОНД»).



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00.



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