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Анонс: пресс-конференция на тему «Гомеопатия вне закона»

07.02.2017

9 февраля в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Гомеопатия вне закона».

6 февраля Комиссия по борьбе со лженаукой Российской академии наук выпустила меморандум, признающий гомеопатию «не имеющей научных оснований», а ее принципы – «умозрительными догматическими утверждениями, восходящими к протонаучному этапу развития физиологии и медицины».

Помимо этого, в меморандуме комиссия РАН дала ряд рекомендаций Минздраву и другим государственным органам, а также врачам, отказаться от применения гомеопатии при лечении граждан.

- Гомеопатия – лекарство, плацебо или яд?

- Какие запреты надзорных органов последуют за меморандумом?

- Окажется ли гомеопатия вне закона, несмотря на признание Всемирной организацией здравоохранения?

- Как часто гомеопатию сегодня используют в лечении и профилактике?

Участники пресс-конференции:

- Давид Мелик-Гусейнов, директор ГБУ "НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы";

- Василий Власов, доктор медицинских наук, член Формулярного комитета РАМН, президент «Общества специалистов доказательной медицины»;

- Александр Панчин, член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН, кандидат биологических наук;

- Кристина Потупчик, член Общественной палаты РФ, президент Фонда открытой новой демократии («ФОНД»).


Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49; 8 (916) 107 77 34; 8 (909) 654 52 47.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
Записки из суда
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