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Анонс: пресс-конференция «Какие спиртосодержащие лекарства будут продавать по рецепту?»

11.01.2017

12 января в 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет пресс-конференция «Какие спиртосодержащие лекарства будут продавать по рецепту?».

21 декабря Президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения. При этом 26 декабря директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай сообщил, что уже до конца января Минздрав России подготовит перечень медицинских препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту. Изменения коснуться также и объема тары выпускаемых спиртосодержащих лекарственных средств, а также нормы их отпуска.

- Какие настойки будут продаваться по рецептам уже в этом году?

- Как это нововведение отразится на доступности оказания медицинских услуг?

- Какие методы контроля будут введены за распространением непищевых спиртов?

- Как покупателю отследить качество продаваемых препаратов?

На эти и другие вопросы ответят участники круглого стола:

- академик РАН, член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко;

- главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн;

- член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров;

- исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

Пресс-центр «Парламентской газеты» находится по адресу: г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля, дом 28, здание издательства «Пресса» УДП (от станции метро «Белорусская-радиальная» - 800 метров), 2-й этаж.

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Метки
спиртосодержащие лекарственные средства
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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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