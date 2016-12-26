Анонс: подписание меморандума о взаимопонимании между ведущими отраслевыми объединениями

28 декабря в Национальной медицинской палате состоится подписание меморандума о взаимопонимании между Союзом медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» в лице президента Леонида Рошаля, Союзом фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» в лице исполнительного директора Елены Неволиной, Ассоциацией российских фармацевтических производителей в лице генерального директора Виктора Дмитриева, Ассоциацией международных фармацевтических производителей в лице исполнительного директора Владимира Шипкова, Союзом ассоциаций и предприятий медицинской промышленности «Росмедпром» в лице президента Юрия Калинина и Ассоциацией международных производителей медицинских изделий в лице исполнительного директора Сергея Колосова.

Главной целью меморандума является укрепление постоянного профессионального диалога между представителями фармацевтической и медицинской индустрии по вопросам повышения доступности и качества оказания медицинской помощи, развития здравоохранения и системы непрерывного медицинского образования.

На подписание приглашены первые лица федеральных органов исполнительной власти - Минздрава, ФАС, Росздравнадзора, а также представители СМИ.

Подписание меморандума состоится 28 декабря 2016 г. в 11 часов в Национальной медицинской палате по адресу: ул. Малая Якиманка, д. 22. Аккредитация СМИ – в 10:30.

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