Анонс: онлайн-семинар НМФО МЗ РФ «Правила допуска к фармацевтической деятельности. Переход от системы сертификации к аккредитации специалистов»

12 апреля, ср, 21:00 по MSK. Регистрация

13 апреля, чт, 14:00 по MSK, повтор. Регистрация

Цель онлайн-семинара ― помочь участникам сформировать современные представления о системе допуска к фармацевтической деятельности, освоить алгоритм перехода от системы сертификации к аккредитации специалистов, понять правила работы в системе Непрерывного медицинского и фармацевтического образования для фармацевтических работников.

Внимание! Онлайн-семинар транслируется только в прямом эфире без публикации записи.



Проводит онлайн-семинар:

директор Центра повышения квалификации специалистов, доцент кафедры управления и экономики фармации ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» МЗ РФ, кандидат фармацевтических наук, доцент, Синотова С.В,



О трансляции

Общее время трансляции 1 час. Необходима предварительная регистрация и активация личного кабинета участника онлайн-семинаров Петербургского союза врачей. Если у вас уже есть доступ в личный кабинет, то просто авторизуйтесь в личном кабинете и подтвердите регистрацию.

Получение кредитов НМФО

Мероприятие соответствует требованиям Координационного совета по развитию НМО Минздрава России. Начисляется 1 зачетная единица (кредит).

Целевая аудитория:

управление и экономика фармации;

фармацевтическая технология;

фармацевтическая химия и фармакогнозия;

фармация/провизор.

Для получения образовательных кредитов (баллов) в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования участнику онлайн-семинара необходимо выполнить несколько условий:

Подключиться к трансляции онлайн-семинара в назначенное время. На семинаре ведется учет времени посещения. Минимальное время участия в семинаре не менее 45 минут. Ответить на контрольные вопросы во время онлайн-семинара после лекции. Тест считается пройденным, если участник дал три правильных ответа из пяти возможных в течение 15 минут с момента начала тестирования. Указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные данные в своем личном кабинете. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и свидетельство НМФО в случае предоставления участником недостоверных сведений.

Начисление кредитов будет произведено через 14 дней после мероприятия. Свидетельство НМФО в формате pdf будет доступно в личном кабинете в разделе: Онлайн-семинары/Cтатистика.

Организатор онлайн-семинаров: Петербургский союз врачей.

Технический провайдер: Образовательный центр «Фармамед.РФ».