 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
63

Анонс: онлайн-семинар НМФО МЗ РФ «Правила допуска к фармацевтической деятельности. Переход от системы сертификации к аккредитации специалистов»

10.04.2017

12 апреля, ср, 21:00 по MSK. Регистрация

13 апреля, чт, 14:00 по MSK, повтор. Регистрация

Цель онлайн-семинара ― помочь участникам сформировать современные представления о системе допуска к фармацевтической деятельности, освоить алгоритм перехода от системы сертификации к аккредитации специалистов, понять правила работы в системе Непрерывного медицинского и фармацевтического образования для фармацевтических работников.

Внимание! Онлайн-семинар транслируется только в прямом эфире без публикации записи.

Проводит онлайн-семинар:

  • директор Центра повышения квалификации специалистов, доцент кафедры управления и экономики фармации ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» МЗ РФ, кандидат фармацевтических наук, доцент, Синотова С.В,


О трансляции

Общее время трансляции 1 час. Необходима предварительная регистрация и активация личного кабинета участника онлайн-семинаров Петербургского союза врачей. Если у вас уже есть доступ в личный кабинет, то просто авторизуйтесь в личном кабинете и подтвердите регистрацию.

Получение кредитов НМФО

Мероприятие соответствует требованиям Координационного совета по развитию НМО Минздрава России. Начисляется 1 зачетная единица (кредит).

Целевая аудитория:

  • управление и экономика фармации;
  • фармацевтическая технология;
  • фармацевтическая химия и фармакогнозия;
  • фармация/провизор.

Для получения образовательных кредитов (баллов) в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования участнику онлайн-семинара необходимо выполнить несколько условий:

  1. Подключиться к трансляции онлайн-семинара в назначенное время. На семинаре ведется учет времени посещения. Минимальное время участия в семинаре не менее 45 минут.
  2. Ответить на контрольные вопросы во время онлайн-семинара после лекции. Тест считается пройденным, если участник дал три правильных ответа из пяти возможных в течение 15 минут с момента начала тестирования.
  3. Указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные данные в своем личном кабинете. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и свидетельство НМФО в случае предоставления участником недостоверных сведений.

Начисление кредитов будет произведено через 14 дней после мероприятия. Свидетельство НМФО в формате pdf будет доступно в личном кабинете в разделе: Онлайн-семинары/Cтатистика.

Организатор онлайн-семинаров: Петербургский союз врачей.
Технический провайдер: Образовательный центр «Фармамед.РФ».

Материалы по теме
06.04.2017 Анонс: Петербургский клинический форум «Психосоматическая медицина и психотерапия в клинике внутренних болезней»
15.03.2017 Разъяснение требований к объему тары от производителя препарата «Валемидин®»
01.02.2017 Онлайн-семинар «Алгоритм действий фармацевтических работников по оказанию первой помощи при неотложных кардиологических состояниях у посетителей аптек»
28.12.2016 Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством!
01.11.2016 Анонс: конгресс «Реалии 2016 и новые горизонты в гастроэнтерологии и гепатологии»
Метки
Фармамед.РФ
Компании
Фармамед.РФ Российская компания «Фармамед.РФ» ведет свою деятельность с 2003 года. Компания производит готовые лекарственные средства и фармацевтические субстанции, успешно реализует проекты в области исследования и разработки технологий синтеза активных фармацевтических субстанций, новых лекарственных веществ и форм.
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10.04 VIII конференция «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов»
10.04 — 13.04 XXIV Российский Национальный Конгресс «Человек и лекарство»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения