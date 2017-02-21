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Лента · В России
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Анонс: международный форум «Фармэволюция 2017»

21.02.2017

5 апреля 2017 года в Калуге деловое издание «Ведомости» совместно с правительством Калужской области, Агентством инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области и при поддержке Калужского фармацевтического кластера организует знаковое событие отрасли – III международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция 2017.

Для обсуждения ключевых вопросов отрасли и перспектив развития на одной площадке встретятся представители и руководители федеральных государственных структур и региональных властей, крупнейших фармацевтических компаний, научно-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, дистрибуторских компаний и аптечных сетей, отраслевых ассоциаций, союзов, фондов, управляющих компаний, а также ведущие аналитики, инвесторы, эксперты и представители СМИ.

Среди ключевых тем форума:

  • Аналитические исследования и прогнозы развития отрасли.
  • Локализация производства и развитие фармацевтических кластеров в России.
  • Новая русская фарма: будущее отечественных разработок.
  • Современные технологии в фарме и диджитализация здравоохранения.
  • Market Access: изменение «правил игры», переход на цивилизованные технологии доступа к рынку.

Подробнее на официальном сайте мероприятия.

Для всех участников форума будет организован трансфер из Москвы до места проведения мероприятия.

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Метки
форум
Фармвестник-ТВ
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
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