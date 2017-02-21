Анонс: международный форум «Фармэволюция 2017»

5 апреля 2017 года в Калуге деловое издание «Ведомости» совместно с правительством Калужской области, Агентством инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области и при поддержке Калужского фармацевтического кластера организует знаковое событие отрасли – III международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция 2017.

Для обсуждения ключевых вопросов отрасли и перспектив развития на одной площадке встретятся представители и руководители федеральных государственных структур и региональных властей, крупнейших фармацевтических компаний, научно-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, дистрибуторских компаний и аптечных сетей, отраслевых ассоциаций, союзов, фондов, управляющих компаний, а также ведущие аналитики, инвесторы, эксперты и представители СМИ.

Среди ключевых тем форума:

Аналитические исследования и прогнозы развития отрасли.

Локализация производства и развитие фармацевтических кластеров в России.

Новая русская фарма: будущее отечественных разработок.

Современные технологии в фарме и диджитализация здравоохранения.

Market Access: изменение «правил игры», переход на цивилизованные технологии доступа к рынку.

Подробнее на официальном сайте мероприятия.

Для всех участников форума будет организован трансфер из Москвы до места проведения мероприятия.