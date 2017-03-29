Анонс: круглый стол «Медицина будущего: наука и технологии»

30 марта в 11:00 Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию науки и образования и Экспертный клуб «Сумма технологий» проводят Круглый стол «Медицина будущего: наука и технологии».

В ходе встречи планируется обсудить уровень научного и технологического развития в современной медицине, ключевые тренды и технологии будущего, место российской медицины на международной арене. Эксперты постараются дать ответ на вопрос «Каких специалистов в области медицины нужно готовить - только ли «практиков» или «ученых» тоже? В рамках мероприятия состоится также презентация исследования, проведенного Независимой социологической компаний (НСК), посвященного российской медицине и сценариям ее развития.

В числе приглашенных:

Представители Комитета по здравоохранению Госдумы РФ;

Представители Министерства здравоохранения РФ;

Александр Русаков , председатель Комиссии ОП РФ по развитию науки и образования;

Леонид Меламед , член Совета директоров компании «НоваМедика», председатель Совета директоров компании «РМИ Партнерс»;

Владимир Скулачев , академик РАН, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова;

Лариса Попович , директор Института экономики здравоохранения;

Давид Мелик-Гусейнов , директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения г. Москвы;

Константин Северинов , профессор Сколковского института науки и технологий;

Вадим Покровский , директор по развитию бизнеса ООО «НАНОЛЕК»;

Игорь Грачев, вице-президент по развитию производства ЗАО «Биокад».

Мероприятие состоится 30 марта 2017 года с 11:00 до 13.00 в Общественной палате Российской Федерации (Москва, Миусская площадь, д.7, Зал Совета).

Регистрация ведется через сервис Таймпад.

При отсутствии возможности зарегистрироваться через Таймпад, просьба направить свои контактные данные (Ф.И.О., должность) Готовой Наталье, +7 (963) 6687152, Natalya.gotova@gmail.com.