Анонс: круглый стол «Медицина будущего: наука и технологии»

30 марта в 11:00 Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию науки и образования и Экспертный клуб «Сумма технологий» проводят Круглый стол «Медицина будущего: наука и технологии».
В ходе встречи планируется обсудить уровень научного и технологического развития в современной медицине, ключевые тренды и технологии будущего, место российской медицины на международной арене. Эксперты постараются дать ответ на вопрос «Каких специалистов в области медицины нужно готовить - только ли «практиков» или «ученых» тоже? В рамках мероприятия состоится также презентация исследования, проведенного Независимой социологической компаний (НСК), посвященного российской медицине и сценариям ее развития.
В числе приглашенных:
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Представители Комитета по здравоохранению Госдумы РФ;
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Представители Министерства здравоохранения РФ;
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Александр Русаков, председатель Комиссии ОП РФ по развитию науки и образования;
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Леонид Меламед, член Совета директоров компании «НоваМедика», председатель Совета директоров компании «РМИ Партнерс»;
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Владимир Скулачев, академик РАН, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова;
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Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения;
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Давид Мелик-Гусейнов, директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения г. Москвы;
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Константин Северинов, профессор Сколковского института науки и технологий;
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Вадим Покровский, директор по развитию бизнеса ООО «НАНОЛЕК»;
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Игорь Грачев, вице-президент по развитию производства ЗАО «Биокад».
Мероприятие состоится 30 марта 2017 года с 11:00 до 13.00 в Общественной палате Российской Федерации (Москва, Миусская площадь, д.7, Зал Совета).
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