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Анонс: конкурс «Лучший рекламный ролик ОТС-препарата»

04.04.2017

У вас осталось всего 2 дня на то, чтобы прислать нам свой ролик и принять участие в ежегодной номинации «Лучший рекламный ролик ОТС-препарата», которая пройдет в рамках конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов» 10 апреля.

Присылайте свой ролик до 6 апреля 2017 года на адрес rolik@infor-media.ru. Участие работ в конкурсе бесплатное как для фармкомпаний, так и для рекламных агентств.

Ролики будут демонстрироваться на сайте конференции, и любой может проголосовать за ролик всего 1 раз. Открытое голосование будет запущено 7 апреля! А пока ждем ваши заявки!

До конференции остались считаные дни, и мы добавляем последние вишенки на торт, чтобы преподнести вам совершенное блюдо, которое точно придется вам по вкусу.

Сергей Белобородов, исполнительный директор, Sentiss Rus, представит мастер-класс «Психология продавца, когда планы кажутся труднодостижимыми».

В 2017-м все хотят расти быстрее рынка. Если полевые силы - движущая сила продаж, то что движет полевыми силами? Как получить максимум и не угробить команду? Где грани между амбициозной целью и неамбициозной, мотивацией и демотивацией, здоровым соревнованием и деструктивной внутренней конкуренцией? Инструменты для целеполагания, вознаграждения и создания систем состязательности, примеры внутреннего гейминга и спортинга в продажах. Не для SFE менеджеров, не видящих дальше CRM, про него не будет ни слова. Для тех, в кого еще верит команда продаж.

Александр Рудин, начальник отдела маркетинга, департамент госпитальных препаратов «Верофарм», примет участие в практической панели «А кому сейчас легко? Секреты развития брендов в условиях недостатка бюджета». Для выбора оптимальной стратегии развития бренда, ее тактической реализации и составления валидных прогнозов в данных условиях требуется достоверная аналитическая информация. Ни один из доступных источников маркетинговой информации не лишен недочетов, что не исключает их ценности при проведении анализа. Аналитические базы, оценивающие проведенные торги и поставки лекарственных препаратов заказчикам, дополняют друг друга при кажущейся иногда противоречивости демонстрируемых трендов. Необходимо отметить значительную ценность для маркетолога собственных корпоративных данных о динамике продаж. Такая ценность тем больше, чем подробнее может быть прослежена судьба отгруженного со склада компании товара.

Татьяна Стародубцева, Battersea Power Marketing RUS поделится опытом маркетинговых исследований в области тестирования рекламных концепций и изучения портрета целевой аудитории.

Екатерина Сычева, РА РОССТ, и Андрей Черкашов, РА РОССТ, расскажут о символьной дифференциации в продвижении фарм-брендов.

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Метки
конференция
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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